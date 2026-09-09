Lionel Messi, cerca de convertirse en propietario del CD Eldense

septiembre 9, 2026

Lionel Messi está cerca de convertirse en propietario del CD Eldense, equipo que actualmente compite en la Segunda División de España. El astro argentino alcanzó un principio de acuerdo para adquirir el 100 por ciento de las acciones de la institución, en una operación que todavía necesita completar varios trámites antes de hacerse oficial.

La negociación contempla la compra de las acciones que actualmente pertenecen al grupo inversor colombiano TH Soluciones Group S.A.S., que tomó el control del conjunto español en octubre de 2025. De concretarse, el campeón del mundo ampliará su presencia dentro de la industria del fútbol más allá de su carrera como jugador.

El Eldense confirmó que existe un principio de acuerdo con el argentino para adquirir las acciones del equipo, aunque la operación todavía debe completar los trámites correspondientes.

El acuerdo fue confirmado también por el Ayuntamiento de Elda, el alcalde Rubén Alfaro señaló que el entorno del delantero pretende realizar la adquisición en solitario y que el proceso podría completarse en los próximos días, aunque pidió mantener cautela hasta que se cumplan todos los procedimientos necesarios.

Messi busca construir proyecto en España

La posible llegada de Messi al conjunto alicantino representa un nuevo paso dentro de sus proyectos relacionados con el fútbol. En abril de este año, el atacante adquirió el control del UE Cornellà, equipo que compite en la quinta categoría del fútbol español. Si la compra del Eldense se completa, tendrá participación en dos clubes del fútbol español.

El equipo tiene su sede en Elda, Alicante, y regresó recientemente a la Segunda División después de pasar varios años en categorías inferiores. La institución logró ascender al fútbol profesional en 2023 y desde entonces ha buscado consolidarse en una categoría que le permita volver a acercarse a la máxima división española.

El Eldense todavía no ha conseguido una victoria y actualmente ocupa el 20º lugar de la Segunda División, con dos puntos después de cuatro partidos. La entidad también decidió recientemente separar de su cargo al entrenador Claudio Barragán.

El acuerdo todavía no significa que el argentino sea oficialmente el dueño del Eldense. La institución informó que aún deben completarse los procedimientos legales y contractuales, incluida una revisión exhaustiva de las cuentas y activos, además de recibir la autorización correspondiente del Consejo Superior de Deportes de España.