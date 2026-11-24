noviembre 24, 2026

Es 5.3%% más que lo logrado en la anterior medición

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- México alcanzó un máximo histórico en la captación de Inversión Extranjera Directa (IED), al recibir 43 mil 090 millones de dólares entre enero y septiembre de 2026, un monto 5.3% superior a los 40 mil 906 millones de dólares registrados originalmente para el mismo periodo del año pasado, informó la Secretaría de Economía.

La cifra constituye el mayor flujo de inversión extranjera para un periodo enero-septiembre desde que se tiene registro y consolida una tendencia de crecimiento sostenido desde 2021.

Sin embargo, uno de los principales componentes de este resultado fue la reinversión de utilidades de empresas extranjeras que ya operan en el país, mientras que las nuevas inversiones tuvieron una participación de apenas 8.8%.

De acuerdo con el reporte de la dependencia, encabezada por Marcelo Ebrard, la reinversión de utilidades sumó 34 mil 975 millones de dólares, equivalente a 81.2% del total, con un crecimiento anual de 26%. Este comportamiento fue presentado como una señal de confianza de los inversionistas extranjeros para mantener y ampliar sus operaciones en México.

En contraste, las nuevas inversiones alcanzaron 3 mil 800 millones de dólares, que representaron 8.8% de la captación total, mientras que las cuentas entre compañías sumaron 4 mil 315 millones, equivalentes a 10%.

La Secretaría de Economía destacó que el crecimiento de la inversión estuvo impulsado principalmente por la industria manufacturera, que recibió 19 mil 231 millones de dólares, 44.6% del total y un incremento de 26.6% respecto al mismo periodo de 2025.

Dentro de esta actividad sobresalió la fabricación de equipo de computación, comunicación y componentes electrónicos, así como las industrias de bebidas y tabaco, alimentaria y química, que registraron incrementos de mil 814, mil 804, mil 309 y mil 271 millones de dólares, respectivamente.

También destacó el comportamiento de las nuevas inversiones manufactureras, que aumentaron 58.8%, al pasar de 708 a mil 124 millones de dólares. En este rubro sobresalió la fabricación de equipo de transporte, con un crecimiento de 999.3%, y la producción de equipo de computación y componentes electrónicos, con un repunte de 605.2%.

El sector de servicios financieros y de seguros ocupó el segundo lugar entre los principales receptores de capital extranjero, con 10 mil 635 millones de dólares, equivalentes a 24.7% del total y un crecimiento de 3.7%.

En tercer sitio se ubicó transportes, correos y almacenamiento, con 3 mil 099 millones de dólares, 7.2% del flujo total y un incremento anual de 59.3%.

Por país de origen, Estados Unidos se mantuvo como el principal inversionista en México, con 19 mil 334 millones de dólares, 44.9% de los recursos captados. España ocupó el segundo lugar, con 6 mil 208 millones (14.4%); Alemania aportó 2 mil 895 millones (6.7%); Reino Unido, 2 mil 586 millones (6%), y Canadá, 2 mil 447 millones (5.7%).

En conjunto, estas cinco economías concentraron 77.7% de la inversión extranjera recibida por el país. Estados Unidos y Canadá aportaron por sí solos 50.5%, lo que refleja la integración económica y productiva de América del Norte.

En la distribución territorial, la Ciudad de México encabezó la captación nacional con 19 mil 602 millones de dólares, equivalente a 45.5% del total. Le siguieron Nuevo León, con 4 mil 431 millones (10.3%); Jalisco, con 2 mil 707 millones (6.3%); Baja California, con 2 mil 362 millones (5.5%), y Puebla, con mil 753 millones (4.1%).

Estas cinco entidades concentraron 71.6% de los recursos extranjeros que ingresaron al país durante los primeros nueve meses del año.

La dependencia atribuyó el resultado a la solidez de los fundamentos macroeconómicos e institucionales de México y al impulso del Plan México, estrategia gubernamental orientada a fortalecer la producción nacional, atraer capital y consolidar las cadenas de suministro.

Asimismo, destacó que, de acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de octubre de 2026, México se colocó como la sexta economía con mayor captación de inversión extranjera directa durante el primer semestre del año, detrás de Estados Unidos, China, Países Bajos, Brasil y Chequia.

El récord de 43 mil 090 millones de dólares confirma el crecimiento de los flujos de capital hacia México, aunque la composición de la inversión muestra que el resultado depende fundamentalmente de empresas extranjeras que ya están establecidas en el territorio nacional y que optaron por reinvertir sus ganancias, más que de la llegada de nuevos proyectos productivos.