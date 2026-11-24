noviembre 24, 2026

Se busca haya en todos los 24 estados adheridos al sistema

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El IMSS-Bienestar puso en operación el primer Centro Integral de Salud Renal y Atención Primaria en Toluca, Estado de México, con capacidad para realizar más de 12 mil sesiones de hemodiálisis al año, un servicio que será gratuito y que busca reducir los gastos que enfrentan las familias de pacientes con insuficiencia renal, además de detectar oportunamente la enfermedad para evitar que avance hasta etapas que requieran tratamientos especializados.

Durante la inauguración, el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, informó que la unidad cuenta con 25 sillones de hemodiálisis y funcionará en turnos matutino, vespertino y nocturno.

Precisó que ya fueron contratados los nefrólogos, personal de enfermería y especialistas necesarios para comenzar la atención.

El funcionario explicó que una sesión de hemodiálisis en el sector privado puede costar entre mil 550 y 2 mil 500 pesos y que un paciente requiere, en promedio, tres sesiones por semana durante años, lo que representa una carga económica considerable para las familias.

En contraste, aseguró que los servicios del nuevo centro serán completamente gratuitos y de cobertura universal para los beneficiarios del IMSS-Bienestar.

El proyecto no se limitará a proporcionar tratamientos a quienes ya padecen insuficiencia renal, sino que incorporará un esquema de atención primaria para identificar y dar seguimiento a personas con diabetes e hipertensión, dos padecimientos relacionados con el desarrollo de enfermedades renales.

Svarch detalló que los pacientes serán incorporados a un censo de control territorial para detectar factores de riesgo, vigilar su evolución y canalizarlos oportunamente a servicios especializados.

El propósito, dijo, es intervenir antes de que necesiten hemodiálisis y organizar una red de atención alrededor de cada paciente.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, agradeció al gobierno federal la apertura de este espacio y señaló que representa una esperanza para los mexiquenses, particularmente para quienes requieren atención médica de alta especialidad y no cuentan con recursos para pagarla.

La mandataria reconoció las acciones impulsadas por la administración federal en materia de infraestructura hospitalaria, basificación de trabajadores y ampliación de los servicios de salud, y refrendó la disposición de su gobierno para mantener la coordinación con el IMSS-Bienestar.

Durante la presentación de los avances del Plan de Consolidación del IMSS-Bienestar, Svarch informó que se realizan los procesos de validación administrativa para otorgar certeza laboral a más de 117 mil trabajadores de la salud.

Aseguró que la nómina estará lista a partir del 15 de diciembre y que el primero de enero todos los trabajadores deberán estar incorporados al IMSS-Bienestar, en cumplimiento de la instrucción presidencial.

Asimismo, reportó que en las últimas dos semanas se incorporaron mil 973 nuevos profesionales de la salud y anunció que la próxima semana comenzarán los trabajos para la convocatoria de contratación de médicos especialistas correspondiente a 2027.

En materia de equipamiento hospitalario, indicó que se entregaron o tienen fecha confirmada de recepción 56 equipos de alta tecnología, como parte de la meta de dotar 195 unidades a hospitales rurales. Entre ellos se encuentran mastógrafos, tomógrafos y aceleradores lineales.

Respecto al abasto de medicamentos, señaló que durante este periodo se distribuyeron 13.3 millones de piezas mediante las Rutas de la Salud, mientras continúa el trabajo con Birmex para digitalizar la cadena de suministro.

También destacó la expansión del programa Todo en Tu Clínica: actualmente 5 mil 588 centros de salud de 21 entidades cuentan con internet, expediente clínico electrónico, control digital de farmacias y servicios gratuitos de laboratorio en las propias unidades, frente a poco más de 3 mil cuando se presentó el plan.