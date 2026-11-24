noviembre 24, 2026

Asegura que contratará o comprometerá el 100% del presupuesto al 31 de diciembre

Isabel Ortega/Xalapa. El titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Leonardo Cornejo Serrano, aseguró que el Gobierno de Veracruz no devolverá recursos por subejercicio al cierre de 2026, pues afirmó que la dependencia tiene comprometido el 92 por ciento de su presupuesto modificado y prevé contratar el resto antes del 31 de diciembre.

Durante su comparecencia ante el Congreso local, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, el funcionario detalló que para este año la SIOP tuvo un presupuesto original de 4 mil 448 millones de pesos, al que se sumaron 2 mil 436 millones de pesos de recursos refrendados y 174 millones de ampliaciones. También registró reducciones por 303 millones de pesos.

Con estos movimientos, les dijo a los diputados locales, que el presupuesto modificado quedó en 6 mil 756 millones de pesos.

Cornejo Serrano explicó que al 30 de septiembre se habían contratado 5 mil 745 millones de pesos, equivalentes al 85 por ciento del presupuesto. Posteriormente, al 22 de noviembre, se contrataron otros 478 millones de pesos, con lo que el avance llegó al 92 por ciento.

Los 533 millones de pesos restantes, que representan el 8 por ciento del presupuesto, se encuentran pendientes de contratación y, aseguró, serán comprometidos antes de que concluya el año.

“Al día de hoy se tiene un compromiso contratado del 92 por ciento de los 6 mil 756 millones de pesos, y los que están por comprometer son 533 millones de pesos; se estarían contratando máximo el 31 de diciembre”, afirmó.

SIOP explica diferencia entre presupuesto contratado y pagado

Ante los cuestionamientos sobre un posible subejercicio, el secretario explicó que los recursos contratados no necesariamente se pagan en su totalidad de inmediato, debido a que las obras se liquidan conforme avanzan los trabajos y de acuerdo con los plazos establecidos en cada contrato.

Indicó que una vez que una obra está contratada, el presupuesto queda comprometido y ya no puede utilizarse para otro proyecto, aunque los pagos se realicen posteriormente.

“Si yo contrato hoy una obra por un millón de pesos, no quiere decir que esté pagando el millón de pesos en este momento, pero ese millón de pesos ya está comprometido, es decir, ya no se puede utilizar para otra obra”, explicó.

También detalló que la vigencia de los recursos depende de su origen. Algunos fondos federales tienen plazos específicos para ejercerlos o contratarlos, mientras que los recursos fiscales estatales pueden contratarse posteriormente, una vez que han sido aprobados.

En 2025 devolvieron recursos de dos obras

El titular de la SIOP recordó que durante el ejercicio anterior sí se tuvieron que devolver recursos correspondientes a dos proyectos que no pudieron ejecutarse.

Uno fue un puente en la zona de Ilamatlán, cuya construcción tuvo que cancelarse anticipadamente debido a las condiciones de acceso provocadas por los derrumbes registrados en octubre de 2025. El segundo correspondió a una escuela en Poza Rica, donde los padres de familia no permitieron utilizar el espacio previsto para la obra.

Según el funcionario, ambos proyectos representaron menos del 2 por ciento del presupuesto de 2025. Aseguró que para el ejercicio 2026 no se contempla devolver recursos.

“No estamos considerando devolver ni un solo peso”, sostuvo.

El funcionario también defendió el esquema de concentración de los procesos de licitación y contratación de obra pública en la SIOP. Explicó que el objetivo es evitar duplicidad de funciones y estandarizar los procedimientos, mientras que las dependencias involucradas participan en la supervisión y administración de los trabajos.