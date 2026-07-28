Incendios en España ponen en alerta a estaciones espaciales de la ESA y la NASA

Incendios en España ponen en alerta a estaciones espaciales de la ESA y la NASA

julio 27, 2026

Los incendios en España mantienen bajo vigilancia a dos de las principales agencias espaciales del mundo. La Agencia Espacial Europea (ESA) y la NASA informaron que sus instalaciones ubicadas en la región afectada permanecen bajo monitoreo constante, mientras esperan que las autoridades permitan el acceso para evaluar posibles daños.

Aunque hasta el momento no existen reportes de afectaciones estructurales confirmadas, las restricciones impuestas por los servicios de emergencia impiden realizar inspecciones completas en los complejos de comunicaciones espaciales.

Incendios en España mantienen restringido el acceso a la estación de la ESA

La Agencia Espacial Europea informó que su estación de espacio profundo ubicada en Cebreros, provincia de Ávila, aparentemente no sufrió daños por el avance del incendio forestal.

Sin embargo, precisó que todavía no puede confirmar el estado de las instalaciones debido a que el acceso continúa restringido por motivos de seguridad.

La ESA señaló que mantiene comunicación permanente con las autoridades españolas y reconoció el trabajo de los equipos de emergencia que han combatido el fuego para proteger tanto a las comunidades como a la infraestructura estratégica.

Además, confirmó que todo su personal se encuentra a salvo, aunque varios trabajadores permanecen sin poder regresar a sus hogares o siguen preocupados por familiares que participan en las labores para controlar los incendios en España.

NASA también monitorea el avance del fuego

La NASA informó que su Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid, ubicado en Robledo de Chavela, ha estado más expuesto al avance de las llamas.

La agencia estadounidense indicó que realizará una inspección cuando las autoridades determinen que existen condiciones seguras para ingresar a las instalaciones.

Mientras tanto, continúa coordinando el seguimiento de la emergencia con las autoridades españolas y con la Embajada de Estados Unidos.

Trasladan operaciones para mantener las comunicaciones espaciales

Como medida preventiva, la NASA trasladó temporalmente el soporte de sus misiones al complejo de Goldstone, en California.

Esta decisión busca garantizar que las comunicaciones con las sondas y misiones del espacio profundo continúen operando con normalidad mientras persisten los incendios en España.

La agencia reiteró que la seguridad del personal es su prioridad y aseguró que seguirá proporcionando información conforme evolucione la emergencia.

El complejo español forma parte de una red estratégica

El Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Madrid integra la Deep Space Network (DSN), una red internacional de antenas que permite mantener contacto permanente con naves espaciales que operan a millones de kilómetros de la Tierra.

Junto con las estaciones de Goldstone, en Estados Unidos, y Canberra, en Australia, conforma uno de los tres centros estratégicos que hacen posible la comunicación con diversas misiones espaciales.

Las instalaciones españolas cuentan con seis grandes antenas, incluida una de 70 metros de diámetro y varias de 34 metros.

Personal fue evacuado por seguridad

Como parte de las medidas preventivas derivadas de los incendios en España, cerca de 90 trabajadores del complejo fueron evacuados por orden de la Guardia Civil.

De acuerdo con responsables del centro, el último grupo de empleados abandonó las instalaciones durante la tarde del viernes.

Hasta ahora, no ha sido posible confirmar si el fuego alcanzó edificios, antenas o equipos tecnológicos, ya que ningún trabajador permanece dentro del complejo y las inspecciones deberán esperar hasta que las condiciones permitan un acceso seguro.

Las autoridades españolas continúan combatiendo los incendios mientras la ESA y la NASA permanecen atentas a la evolución de la emergencia para conocer el estado real de sus instalaciones.

