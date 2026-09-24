Javier Aguirre vuelve a España como nuevo entrenador del Valencia

septiembre 23, 2026

Javier Aguirre tiene nuevo equipo, el entrenador mexicano fue anunciado este miércoles como director técnico del Valencia, apenas unos meses después de dirigir a la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

El club español confirmó que el estratega se incorpora hasta el final de la temporada 2026-27, aunque la institución tendrá la opción de extender su contrato por una campaña más. Su presentación ante los medios está programada para el 28 de septiembre en Mestalla.

Un futbol que conoce

El regreso a España representa una nueva etapa para Aguirre, quien ya dirigió a seis clubes de LaLiga antes de llegar al Valencia: Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca. Su primera experiencia en los banquillos españoles comenzó con Osasuna en 2002.

Durante su trayectoria en el país ibérico, uno de sus principales logros llegó con el conjunto navarro, al que llevó hasta la clasificación para la Champions League. También conquistó la Copa del Rey de 2004 con el Zaragoza, dos de los resultados que el propio Valencia destaca en su comunicado oficial.

Su carrera también incluye experiencias fuera de España con clubes y selecciones de Japón, Emiratos Árabes Unidos y Egipto, además de sus distintas etapas al frente del combinado mexicano.

Títulos y la Selección Mexicana

Aguirre llega a Mestalla con una trayectoria que también incluye campeonatos internacionales. Con México conquistó la Copa Oro en 2009 y 2025, además de la Concacaf Nations League 2024-25.

A nivel de clubes, fue campeón de Liga con Pachuca en 1999 y posteriormente ganó la Liga de Campeones de la Concacaf con Monterrey en 2021.

Su etapa más reciente fue al frente del Tri, en su tercera participación como seleccionador mexicano en un Mundial. En 2026 llevó al equipo hasta los octavos de final, donde quedó eliminado ante Inglaterra.

Ahora, el entrenador de 67 años vuelve al futbol de clubes con un Valencia que atraviesa un complicado inicio de temporada. Después de siete jornadas, el conjunto ocupa el penúltimo lugar de LaLiga con cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y cinco derrotas.

El equipo llega a esta situación después de la salida de Carlos Corberán, mientras Óscar Sánchez había asumido el cargo de manera provisional.