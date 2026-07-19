España campeón del Mundo

julio 19, 2026

Redacción. Xalapa, Ver.- España se alzó campeona del mundo tras derrotar por solo un gol a la selección Argentina que no consiguió, en Nueva York, repetir el resultado de Qatar 2022.

El encuentro se resolvió en tiempos extra luego de que ninguno de los equipos lograra anotar en tiempo reglamentario. Fue en el minuto 106 que Ferran Torres consiguió anotar el tanto que le dio a España su segunda estrella mundial.



Argentina, por su parte, mantiene el subcampeonato y despide así a Lionel Messi.