Congreso de Veracruz aprueba eliminar fuero a alcaldes, síndicos y concejos municipales

septiembre 25, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Con 38 votos a favor, 9 en contra y una abstención, los diputados locales aprobaron la modificación al artículo 78 de la Constitución Política del Estado para quitar el fuero a alcaldes, síndicos e integrantes de los Concejos Municipales. Los diputados de oposición advirtieron que al quitar el fuero se elimina un recurso constitucional para garantizar la alternancia y la diversidad política.

Con la reforma, las autoridades municipales dejarán de formar parte del grupo de servidores públicos que requieren una declaración o juicio de procedencia de parte de los diputados locales, para enfrentar un proceso penal durante el ejercicio de su cargo.

Actualmente, el artículo 78 establece un procedimiento mediante el cual el Congreso debe determinar si procede retirar esta protección antes de que pueda iniciarse un proceso penal contra determinadas autoridades.

La modificación aprobada retira a las autoridades municipales de ese listado, por lo que ya no será necesario que el Poder Legislativo autorice previamente que se proceda penalmente en su contra.

No implica separación automática del cargo

El dictamen establece que eliminar la inmunidad procesal no significa que una denuncia penal implique automáticamente la separación del cargo. Las autoridades municipales conservarán sus derechos, incluido el debido proceso y la presunción de inocencia.

La reforma también distingue entre la autonomía constitucional de los municipios y la protección procesal de quienes ocupan cargos municipales.

De acuerdo con el dictamen, la modificación toma como referencia reformas realizadas en otras entidades, entre ellas Puebla, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Yucatán, donde las autoridades municipales no tiene fuero.

El decreto contempla además un plazo de 60 días naturales para que el Congreso realice las adecuaciones necesarias a las leyes secundarias una vez que la reforma entre en vigor.

La iniciativa fue presentada por la gobernadora Rocío Nahle García el pasado 14 de septiembre y se aprobó y dictaminó en un plazo de 11 días. La gobernadora justificó la propuesta en que los alcaldes Raúl González Martínez de Ixhuatlán del Sureste y Bertín Bravo Montero de Úrsulo Galván, ambos de MC, están prófugos de la ley.

Ambos tienen carpetas de investigación abiertas en la Fiscalia General del Estado (FGE) por diversos delitos.

Además de que el alcalde de Coahuitlán, Isaac García Álvarez fue citado a la FGE, luego de que fue citado por una investigación donde se le señala como presunto responsable de lesiones con arma de fuego a una menor, tras la lanar disparos en una fiesta patronal en Chumatlán.

La oposición lamentó el papel de Oficialía de Partes del Congreso de Veracruz y advirtió que la reforma sería inconstitucional, al considerar que vulnera la autonomía municipal y elimina un recurso constitucional para garantizar la alternancia y la diversidad política.

Desde la máxima tribuna, hicieron un llamado a los alcaldes, quienes tendrán que validar la reforma, a rechazar la modificación que elimina la protección procesal y, dijeron, puede poner en riesgo la conclusión de sus periodos constitucionales y la gobernabilidad.

“Serán las reses del mañana”, advierte Héctor Yunes

Al subir a tribuna, el diputado local Héctor Yunes Landa pidió a sus compañeros ser conscientes de su voto, pues una autoridad municipal puede ser investigada aun con fuero, ya que la inmunidad procesal no significa que un alcalde sea intocable.

El diputado recordó que muchos de los actuales legisladores podrían competir por una alcaldía en 2030, si el régimen así lo decide, por lo que existe el riesgo de que en breve se conviertan en víctimas del mismo sistema, “porque en Morena, perro sí come perro”.

Yunes Landa señaló que eliminar el fuero permitiría que una acusación penal pudiera convertirse en un instrumento para remover, intimidar o perseguir políticamente a quien fue elegido por los ciudadanos. Recordó los casos de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván, cuyos alcaldes fueron retirados del cargo, según dijo, sin que hasta ahora se haya comprobado responsabilidad.

“La aprobación es un cheque en blanco, cualquier alcalde podrá ser sacado de su oficina por una denuncia”, afirmó. Y agregó: “La historia podría convertir a los carniceros de hoy, que son ustedes, en las reses que podrían ser destazadas el día de mañana”.

“El poder necesita límites y el poder absoluto necesita límites absolutos”

Por su parte, la panista Monserrat Ortega señaló que la 4T ha utilizado mecanismos legales para actuar contra sus opositores. Dijo que eliminar la declaración de procedencia puede ser legítimo para sancionar y castigar delitos, pero cuestionó el propósito de la propuesta presentada ante el Congreso local.

“¿Qué va a ocurrir cuando esta herramienta, con la que van a dar una función coercitiva a la Fiscalía, se ocupe con un fin distinto a brindar justicia? Se ha usado mucho la palabra fuero para decir que es defender privilegios (…) pero ¿qué va a ocurrir cuando haya falsas acusaciones?”, cuestionó desde la tribuna.

La legisladora sostuvo que la reforma podría utilizarse para coaccionar a los alcaldes y puso como ejemplo los casos de Ixhuatlán de Madero y Úrsulo Galván, donde, afirmó, fueron retirados del cargo dos presidentes municipales sin que hasta ahora se haya comprobado responsabilidad. “Y cuidado, dos alcaldes que no son de la 4T”, advirtió.

No somos oficialía de partes; MC

La diputada de MC, Elena Córdova, cuestionó la necesidad de eliminar el fuero al señalar que el mecanismo vigente ya permitió investigar y proceder contra dos alcaldes de su partido.

Recordó que en casos anteriores participaron la Fiscalía, una comisión instructora y se realizaron audiencias y defensas antes de que el Congreso resolviera. “Si el mecanismo permitió proceder cuando existieron elementos, ¿qué problema estamos resolviendo al eliminarlo? ¿Por qué impunidad no hubo?”, cuestionó.

Señaló que antes de emitir el dictamen debió recurrirse al parlamento abierto para escuchar a especialistas y presidentes municipales, y acusó que el Congreso no puede funcionar como “una oficialía de partes del gobierno del estado”, sino que debe revisar, cuestionar, corregir y, cuando sea necesario, poner límites.

PRI condiciona apoyo

La diputada priista Ana Rosa Valdés condicionó el respaldo de su bancada a que el retiro del fuero sea parejo para todos los niveles de gobierno, haciendo alusión al desempeño de funcionarios estatales.

«Si Morena quiere evitar corrupción, empiecen limpiando su casa. Avalaríamos la reforma si también se le quitara el fuero a la Gobernadora y a los secretarios de despacho», señaló Valdés, haciendo mención explícita a la titular de Protección Civil, Guadalupe Osorno, por la gestión de las inundaciones en la zona norte del estado.

Votaron contra del dictamen los diputados de PAN, MC, PRI y el diputado independiente Héctor Yunes Landa; se abstuvo de votar el petista Ramón Díaz Ávila y no asistieron a la sesión Omar Blanco Martínez y José Ruiz Carmona.