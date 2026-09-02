Diputados libran descuentos por faltas; en junio sí hubo sanciones en el Congreso de Veracruz

Diputados libran descuentos por faltas; en junio sí hubo sanciones en el Congreso de Veracruz

septiembre 2, 2026



Xalapa, Ver., 2 de septiembre de 2026.- Los diputados locales de Veracruz que no acuden a las sesiones del Congreso del Estado actualmente no están recibiendo descuentos salariales, debido a que sus inasistencias han sido justificadas conforme al Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo.

Naomi Edith Gómez Santos, quien hasta el pasado 31 de agosto presidió la Mesa Directiva del Congreso del Estado, explicó que los legisladores han presentado justificantes médicos, argumentos relacionados con su actividad legislativa y hasta evidencias de que quedaron varados en el tráfico cuando se dirigían a las sesiones.

La ex presidenta de la Mesa Directiva puso como ejemplo la sesión solemne en la que se entregó la medalla “Heberto Castillo Martínez”, a la que algunos diputados llegaron tarde, principalmente quienes se trasladaban desde la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

“Son objeto de justificación porque al final del día sí venían a ejercer su responsabilidad, pero tuvieron una situación más allá de sus manos, que son cosas que a veces se dan en la carretera”, señaló.

Gómez Santos afirmó que, debido a que las inasistencias han podido justificarse conforme al Reglamento, no ha sido necesario aplicar descuentos.

“Les decimos a los compañeros que tampoco se confíen”, advirtió, al señalar que una ausencia puede justificarse cuando se trata de una situación espontánea, ajena al legislador y que impide llegar a ejercer el cargo, siempre que se encuentre dentro de lo establecido por la normatividad.

La situación es distinta a la que se presentó en junio, cuando el Congreso de Veracruz sí aplicó el mecanismo de descuentos a diputados que acumularon faltas y retardos.

Ese mes, la Mesa Directiva instruyó a la Tesorería del Poder Legislativo realizar descuentos salariales a 14 diputados de distintas fuerzas políticas, luego de revisar las incidencias registradas durante las sesiones.

Entre los casos reportados hubo legisladores con inasistencias injustificadas, otros que llegaron después de iniciadas las sesiones y diputados que no participaron en determinadas votaciones nominales.

Dos meses después, el escenario cambió.

Los descuentos no están siendo aplicados porque las faltas y retrasos que se han presentado han sido considerados justificables, de acuerdo con la explicación de quien hasta el 31 de agosto encabezó la Mesa Directiva.

Gómez Santos señaló que no deben confiarse, pues las justificaciones están sujetas a las disposiciones del Reglamento y a que exista una circunstancia que realmente impida al legislador acudir a cumplir con su responsabilidad.