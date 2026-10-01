Mercado Libre frena más de 21 millones de publicaciones apócrifas durante la primera mitad de 2026

septiembre 30, 2026

Durante el primer semestre de 2026 —periodo marcado por la euforia del Mundial—, la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre moderó 23.3 millones de contenidos que violaban sus Términos y Condiciones y logró detectar de forma preventiva el 99.7% de estos casos sin necesidad de reportes previos por parte de usuarios o autoridades.

En el caso específico de México, los filtros de la compañía identificaron y dieron de baja 6.36 millones de publicaciones infractoras en los primeros seis meses del año. Las cifras forman parte del 12° Reporte de Transparencia de la empresa, documento que concentra sus resultados en moderación, propiedad intelectual, privacidad de datos y cooperación judicial.

El torneo mundialista aceleró el intento de venta de artículos no autorizados. De acuerdo con el balance, las detecciones de publicaciones que vulneraban derechos de marcas pasaron de 5.5 millones a 21.5 millones en un solo semestre, cuadruplicando la cifra previa. Este volumen representó el 97% del total de contenidos retirados por faltas a la propiedad intelectual en la plataforma.

El impacto directo del certamen se reflejó en las alertas vinculadas a firmas oficiales como FIFA y Adidas, cuyas incidencias preventivas crecieron un 100%. A la par, el Brand Protection Program (BPP) —mecanismo de protección para titulares de derechos— sumó más de 22 mil miembros y rebasó los 115 mil registros de propiedad industrial vigentes.

“La escala de nuestro ecosistema nos plantea un desafío muy concreto: no podemos esperar a que aparezca una denuncia para actuar. Por eso desarrollamos sistemas capaces de identificar señales de riesgo de manera anticipada y los combinamos con equipos especializados”, detalló Ricardo Lagreca, Head of Legal Central de Mercado Libre.

Según la compañía, sus algoritmos evalúan más de 5,000 variables en menos de un segundo para determinar la autenticidad y legalidad de cada producto en venta.

Operativos contra la piratería y cooperación institucional

Las acciones para frenar el comercio ilícito también se trasladaron al terreno legal y operativo. A través de la alianza MACA (Mercado Libre Anti-Counterfeiting Alliance), la firma presentó cinco denuncias penales en México y Brasil, además de participar en cateos e incautaciones que desarticularon redes de distribución física. En colaboración con organizaciones como LaLiga, apoyó en operativos contra la piratería audiovisual que derivaron en el decomiso de más de 10 mil dispositivos ilegales.

⇒ En cuanto a la relación con los organismos públicos, Mercado Libre atendió cerca de 450 mil solicitudes oficiales de información procedentes de juzgados y fiscalías de la región, promediando un tiempo de entrega de 5.6 días hábiles por expediente.

El reporte semestral también dio cuenta del manejo de datos personales. Entre enero y junio, los usuarios tramitaron más de 1.8 millones de solicitudes para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO) respecto a su información privada. El 99.1% de estos trámites se resolvió de forma inmediata mediante herramientas de autogestión en su Centro de Privacidad.