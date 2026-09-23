Presidente del Congreso de Veracruz dice que no todas las iniciativas “valen la pena”

Presidente del Congreso de Veracruz dice que no todas las iniciativas “valen la pena”

septiembre 23, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, Luis Vicente Aguilar, afirmó que no todas las iniciativas presentadas por los diputados “valen la pena”, por lo que no todas serán dictaminadas para su eventual aprobación.

En entrevista, afirmó que solo avanzará aquellas que, a consideración de los legisladores, aporten y apoyen a la población, sin importar quien las haya presentado al pleno.

“No todas, porque no todas valen la pena, la realidad, pero las que sí valen la pena, las que aportan y las que apoyan al pueblo de Veracruz, con mucho gusto”, declaró al ser cuestionado sobre el rezago de iniciativas en las comisiones y la queja de la oposición que solo se dictaminan las que envía la Gobernadora y que presenta Morena.

Aguilar reconoció que existen comisiones con hasta 40 o 50 iniciativas pendientes de análisis, principalmente la de Puntos Constitucionales, debido también a las reformas nacionales que deben ser revisadas.

Aseguró que las comisiones sí están trabajando y que las propuestas pendientes no se encuentran “congeladas”, sino que deben ser analizadas y, en su caso, dictaminadas.

Dijo que posteriormente se presentarán estadísticas para mostrar las iniciativas aprobadas por los distintos partidos y sostuvo que Morena también ha presentado un mayor número de propuestas al contar con 33 diputados, “se aprueban las que creemos nosotros que son más factibles”.

Ana Rosa plantea retirar fuero a la gobernadora y secretarios

En este contexto, el presidente de la Mesa Directiva se refirió a la iniciativa que la diputada Ana Rosa Valdés anunció para retirar el fuero a la gobernadora Rocío Nahle y a los secretarios de despacho.

Aguilar señaló que todos los diputados tienen derecho a presentar las iniciativas que consideren pertinentes y que, por obligación, deben ser turnadas a las comisiones correspondientes para su análisis.

“Todas y todos los diputados de cualquier partido están en su derecho de presentar las iniciativas que gusten. Nosotros tenemos que, por obligación, turnarlas a las comisiones. Las comisiones tienen que estudiarlas”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que la presentación de una propuesta no garantiza su aprobación, pues para que una reforma avance deberá existir un acuerdo entre los diputados.

“Eso sí, tenemos que estar de acuerdo todos, ¿no? Hay algunas reformas que, no porque una compañera o un compañero diputado quiera que salga, pues tiene que salir”, señaló.

De esta forma, la propuesta de Ana Rosa Valdés deberá ser analizada por las comisiones y posteriormente contar con el respaldo de los diputados para avanzar en el proceso legislativo.

Confirmó que este viernes será votada la iniciativa que remitió la gobernadora Rocío Nahle por la que se quita el fueron a los alcaldes y síndicos.