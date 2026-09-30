Xbox estrena función para convertir juegos físicos en digitales

septiembre 30, 2026

La empresa Microsoft comenzó a ofrecer a todos sus usuarios una nueva función que permite obtener una licencia digital de determinados juegos físicos de Xbox One y Xbox Series X. La herramienta había estado en periodo de prueba con miembros del programa Xbox Insider y ahora comenzó su lanzamiento general.

La propuesta permite que los jugadores aprovechen las ventajas de tener un juego en formato digital sin dejar de conservar su copia física. Para hacerlo, únicamente es necesario introducir un disco compatible en una consola Xbox con lector y ejecutar el juego para reclamar la licencia digital.

La función está pensada para facilitar el acceso a las bibliotecas que los jugadores han construido durante los años y ampliar las posibilidades de uso de los juegos que ya poseen en formato físico.

El disco sigue vinculado a la licencia digital

Una vez reclamada la licencia, el jugador puede acceder a la versión digital del título sin tener que mantener el disco dentro de la consola mientras juega. El beneficio también puede extenderse a otras plataformas del ecosistema Xbox cuando el juego es compatible con funciones como Xbox Play Anywhere o Xbox Cloud Gaming.

Microsoft señala que la función comenzó con miles de juegos y que la mayoría de los títulos físicos de Xbox One y Xbox Series X son compatibles. Sin embargo, no todos los juegos pueden utilizarse bajo este sistema, ya que la disponibilidad depende de factores técnicos, de licencias, publicación y fabricación.

También quedan fuera los discos de la Xbox original y Xbox 360, incluso en aquellos casos en los que determinados juegos de esas generaciones pueden ejecutarse actualmente mediante retrocompatibilidad.

Uno de los puntos más importantes es que la licencia digital permanece vinculada al disco físico que la generó. Esto significa que el jugador no puede reclamar la versión digital, vender posteriormente el disco y conservarla como si se tratara de una compra digital independiente.

Si el disco cambia de propietario, la licencia asociada puede pasar a estar disponible para quien tenga la copia física. Por ello, el sistema no crea una segunda copia digital independiente, sino que amplía las posibilidades de acceso que ofrece el juego físico.

La función también puede resultar especialmente interesante para algunos títulos que ya no están disponibles para comprar directamente desde la tienda digital de Xbox; siempre que el juego sea compatible con el programa, tener el disco puede permitir reclamar su licencia digital.

Con este cambio, Microsoft busca que las bibliotecas físicas puedan mantenerse vigentes dentro de un ecosistema cada vez más orientado hacia las compras y el acceso digital. La compañía también ha señalado que la lista de títulos compatibles puede cambiar con el tiempo.

La nueva función ya está disponible para los usuarios de Xbox y representa una nueva forma de combinar las ventajas de los formatos físico y digital sin que el disco deje de funcionar.