Hay diferencias

septiembre 30, 2026

En mayo de 2021 en plena campaña municipal, el entonces candidato Ricardo Ahued, detuvo momentáneamente sus recorridos y acudió en auxilio de los vecinos de la colonia Rafael Lucio, a quienes se le cayó el cielo como cada año con las torrenciales lluvias y aguaceros, recordemos lector, lectora querida que la zona norte de Xalapa, desde hace mucho ha padecido inundaciones y anegamientos en la temporada de lluvias.

En fin, que don Ricardo se acercó a auxiliar a los vecinos de la colonia, que para ese momento estaba completamente inundada y en su recorrido ingresó en una vivienda, caminaba entre el agua muy quitado de la pena por un pasillo, el pobre no vio un escalón y ¡Pum! Se dio con la frente en el suelo, se levantó en dos segundos rojo de la vergüenza todo mojado y comentó “Esto es lo que vive la gente” las redes sociales circularon el video que alguien habría grabado y el bullyng no se hizo esperar, la anécdota aún hoy rueda por ahí y hoy más que nunca se recuerda, porque pese al torrencial aguacero que cayó la noche del pasado lunes, la señora Daniela Griego, quien despacha de alcaldesa, no se mojó ni su cabellito colorado.

La señora Griego informó, que tal como se lo instruyó la gobernadora Rocío Nahle, se coordinó con Lupe Osorno y dejó con mucha tranquilidad que el Gobierno Estatal hiciera lo suyo, capaz y hasta fue lo mejor, porque mucho ayuda el que no estorba.

Ya para ayer martes en la mañanita, la señora Daniela acompañada de su fiel escudero el síndico único un señor Marco Aurelio, enfundada en unos jeans, una playera y unos tenis de un blanco inmaculado, visitó las zonas afectadas.

Hubo dos muertos el lunes por la noche, un señor que falleció sepultado por alud de tierra en su vivienda y una estudiante del Instituto Tecnológico de Xalapa… vidas que lamentar y pérdidas millonarias para los vecinos de Xalapa y la región y el gobierno estatal de doña Rocío Nahle, garantiza el apoyo para toda esa gente que perdió sus pertenencias.

Cosas de la vida y menudencias

Como les gusta la tenebra a los jarochos ¡No bueno! Pero nada como su adicción al sufrimiento y es que andan locos pensando en como hacer, para volver a los años dorados del Duartismo, hay algunos que sueñan con que aquel escenario de Juan Manuel del Portal, el Auditor Superior de la Federación y Javier Duarte con su licuadora regresen… andan encantados puyando a la gobernadora Nahle, en contra del Auditor Superior Aureliano Hernández y nada más lejos de la realidad ¡Caray!

Mal y de malas, pues resulta que luego de los discursos triunfalistas y vanaglorias que se dispensó a ella misma durante su campaña la señora Griego Ceballos, el pasado lunes en su rueda de prensa, la gobernadora Rocío Nahle, le descompuso el discurso ya que informó que el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, enfrenta un déficit anual de aproximadamente 4 mil millones de pesos, lo que obliga al Gobierno estatal a realizar aportaciones extraordinarias permanentes, para garantizar las pensiones.

Pues para solventar esta crisis estructural, la administración de doña Rocío, instruyó a la Secretaría de Finanzas y Planeación de Miguel Reyes, el diseño de una estrategia que permita capitalizar el patrimonio inmobiliario del organismo… a ver si el poblano si lo logra.

Kaputt gemacht con la señora de Chihuahua, Andrea Chavez, no salió beneficiada para coordinadora de la Cuarta Transformación en Chihuahua y la pobre, no será candidata a gobernadora por aquel estado… pero bueno la quiere la “Escoba” y el recogedor…

Así las cosas mi gente, nos leemos mañana.