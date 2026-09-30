37% de los profesionales en México tiene dificultades para concentrarse en su oficina

septiembre 29, 2026

Habitar una ciudad también implica recorrerla para llegar al trabajo y contar con espacios adecuados para desempeñar nuestras labores. En el marco del Día Mundial del Hábitat, que se conmemora el 5 de octubre bajo el tema “Vivienda adecuada para todos”, la relación entre vivienda, movilidad y trabajo pone de relieve la importancia de acercar las oportunidades laborales y adaptar las oficinas a las necesidades de quienes las utilizan.

El vínculo entre vivienda y trabajo forma parte de la conversación sobre ciudades habitables. De acuerdo con Naciones Unidas, una vivienda adecuada debe ubicarse en un lugar que permita acceder a oportunidades de empleo y servicios.

En México, la distancia se refleja en las preferencias laborales, pues de acuerdo con el estudio La Experiencia Laboral 2026 en México, elaborado por WeWork y PageGroup, entre quienes optan por un modelo híbrido, 67.7% identifica la reducción de los tiempos de traslado como una de sus principales razones.

Sin embargo, acercar el trabajo o modificar los días de asistencia no resuelve por sí solo la experiencia dentro de la oficina. El mismo estudio encontró que 37% de los trabajadores mexicanos señala dificultades para trabajar en espacios abiertos y ruidosos; 35.9% reporta falta de lugares disponibles, como escritorios y sillas, y 35.2% identifica carencias de infraestructura, entre ellas estacionamientos, comedores y baños.

Estas cifras apuntan a una dimensión de la flexibilidad que suele quedar fuera de la discusión sobre trabajo presencial, híbrido o remoto: la posibilidad de adaptar el espacio a la tarea. Una conversación de equipo, una reunión privada y una actividad que exige concentración requieren condiciones distintas. De hecho, 63% elegiría realizar tareas de alta concentración fuera de la oficina central y 16% elegiría un espacio de coworking para hacerlo.

“Un equipo no trabaja igual a las nueve de la mañana que a las cuatro de la tarde: en un mismo día necesita silencio para concentrarse, una sala para tomar decisiones en conjunto y un lugar privado para atender una llamada. Una oficina fija, configurada de una sola manera, obliga a las personas a adaptarse al espacio cuando debería ser el espacio el que se adapte a ellas, y después de un traslado que en muchos casos supera la hora, lo mínimo que alguien espera es encontrar un lugar que le permita hacer bien su trabajo”, señaló Claudio Hidalgo, presidente de WeWork para Latinoamérica.

El diseño del espacio pesa tanto como su tamaño. De acuerdo con el estudio, 12.8% de los colaboradores se trasladó a oficinas más pequeñas en los últimos dos a tres años, y dentro de ese grupo 44% percibió un aumento del ruido, 29% un deterioro en la ergonomía de escritorios y sillas, y 26% una disminución de salas de juntas.

Las expectativas son todavía más altas entre los profesionales jóvenes, ya que 61% de los millennials y 63% de la generación Z destacan la necesidad de espacios amplios y ordenados, con escritorios, sillas ergonómicas y tecnología moderna.

Este año, ONU-Hábitat estima que 2,800 millones de personas enfrentan alguna forma de vivienda inadecuada en el mundo. Atender ese desafío requiere acciones que van mucho más allá de los centros de trabajo. Para las empresas, la fecha meta ofrece una oportunidad de observar cómo sus decisiones sobre ubicación, asistencia y diseño de oficinas inciden en la vida cotidiana de sus equipos y en su manera de habitar la ciudad.

Así la flexibilidad consiste también en contar con el tipo de espacio adecuado para cada actividad del día. En ese sentido, los espacios de coworking funcionan como una extensión del modelo híbrido que, sin sustituir a la oficina corporativa, permite trabajar cerca, aumentar la concentración con estaciones de trabajo, cabinas telefónicas o salas de reuniones para reducir las fricciones cotidianas.

“Hablar de hábitat también es hablar de cómo vivimos la ciudad todos los días, y el trabajo ocupa una parte muy importante de ese tiempo. Nuestro papel es ofrecer a las empresas espacios que se adapten a las distintas formas de trabajar y que estén más cerca de donde viven sus equipos, para que cada hora que las personas dedican a su jornada realmente valga la pena”, agregó Hidalgo.

Con este enfoque, repensar la oficina implica observar cómo se usa realmente, qué actividades requieren encuentro, cuáles necesitan concentración y qué condiciones permiten realizarlas con comodidad.