Obras en Ruiz Cortines generarán afectaciones temporales; pide alcaldesa paciencia a xalapeños

septiembre 25, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos, pidió paciencia a la ciudadanía ante las afectaciones viales que generan los trabajos de rehabilitación en dos tramos de la avenida Ruiz Cortines, una de las vialidades con mayor flujo vehicular de la ciudad.

Explicó que el Ayuntamiento de Xalapa mantiene un programa de más de 110 obras para este año, de las cuales alrededor de 80 ya se encuentran terminadas o en ejecución, mientras que cerca de 30 están en proceso de adjudicación o licitación.

“Vamos a cerrar el año con más de 110 obras ya terminadas y en ejecución. Traemos ya 80, entonces ya no falta muy poco para los procesos de adjudicación o licitación”, señaló.

Griego Ceballos reconoció que los trabajos en Ruiz Cortines representan una afectación temporal para quienes utilizan diariamente esta vía, aunque destacó que se trata de una obra que había sido demandada debido a las condiciones en que se encontraba la vialidad.

“Sabemos que hay una afectación temporal en lo que dura la obra, pero va a ser para el bien de la ciudadanía. Ruiz Cortines había sido una demanda muy fuerte porque estaba bastante afectada estos tramos de vialidad”, afirmó.

La presidenta municipal agregó que se trabaja para concluir las obras en un tiempo menor al establecido en los contratos, con el objetivo de reducir las molestias a la población.

“Lo que está haciendo el Ayuntamiento es obras en menos tiempo del acordado en el contrato, no fue justo para evitar las menores molestias posibles”, expresó.

Ante los cierres y modificaciones a la circulación, indicó que se cuenta con el apoyo de Tránsito del Estado y de la unidad municipal para agilizar el flujo vehicular y prevenir accidentes.

“Estamos ayudados por Tránsito del Estado justo para estar auxiliando en el flujo vial y también la unidad de Tránsito Municipal”, dijo.

La alcaldesa explicó que incluso se han modificado sentidos de circulación en algunas calles y se mantiene un operativo especial diariamente.

“Sí hay programación y estamos, digamos, yo creo que va a ser de nuestras obras más fuertes. Ruiz Cortines es una vialidad muy transitada, pero sí pedimos paciencia”, manifestó.

Finalmente, aseguró que se buscará que los trabajos concluyan antes de los plazos previstos para disminuir las afectaciones a quienes transitan por la zona.