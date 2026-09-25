PAZ pide que la FGR atraiga investigación por homicidio de su representante en Coatzacoalcos

PAZ pide que la FGR atraiga investigación por homicidio de su representante en Coatzacoalcos

septiembre 25, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El dirigente estatal del partido PAZ, Gonzalo Guízar Valladares, pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación por el homicidio del coordinador regional de este instituto político en Coatzacoalcos, Guillermo Pamuce Yep, ocurrido el pasado 23 de septiembre.

Señaló que existen elementos relacionados con la investigación que, desde su perspectiva, deben ser esclarecidos por autoridades federales, particularmente a partir de la información que han difundido sobre un cateo realizado en el domicilio de la víctima y el supuesto aseguramiento de armas de alto calibre.

Guízar Valladares subrayó que PAZ no pretende relacionar el asesinato con una situación política y rechazó que se genere una estigmatización de la víctima.

“Jamás hemos intentado vincular este crimen con un motivo político para no lastimar la democracia más de lo que está”, afirmó.

El dirigente estatal cuestionó además la forma en que se han difundido datos de una investigación que, recordó, es de carácter reservado.

“Hay dos preguntas que queremos hacerles en esta investigación a las autoridades: ¿el cateo cuenta con la orden judicial y los testigos que firman el acta son familiares de la víctima o quiénes firmaron como testigos?”, planteó.

También pidió esclarecer si los elementos presuntamente asegurados fueron incorporados correctamente a la investigación y si se encuentra debidamente integrada la cadena de custodia.

“¿Está debidamente integrada la cadena de custodia de los supuestos elementos filtrados por la autoridad?”, cuestionó.

Ante ello, hizo un llamado a que el homicidio sea investigado con seriedad y sin especulaciones, con el objetivo de identificar y sancionar a quien resulte responsable.

“Queremos que se sepa la verdad, sea cual sea la verdad”, sostuvo.