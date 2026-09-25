Distribuidor vial de acceso a Puerto de Veracruz está casi listo

septiembre 25, 2026

*Se concluyó con 4 meses de anticipación a lo establecido en el proyecto original

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La próxima semana se concluye la construcción del distribuidor vial de acceso al Puerto de Veracruz, cuatro meses antes de lo previsto,, presumió el director general de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Veracruz (Centro SICT), Luis Manuel Pimentel Miranda.

El funcionario federal indicó que esta obra a cargo de las autoridades federales requirió una inversión de más de 800 millones de pesos.

“En el caso del distribuidor de Veracruz terminamos la primera etapa desde hace 30 días, pero por instrucciones de la presidenta (Claudia Sheinbaum Pardo) se debe entregar completo con la segunda parte, yo considero que lo estaremos terminando entre el día 30 de septiembre y el 2 de octubre”, comentó el encargado del Centro SICT en Veracruz.

De acuerdo a la información proporcionada por la propia deṕendencia el distribuidor se construye sobre la carretera federal México 140 y beneficiará a habitantes de Veracruz, Boca del Río, Medellín y Jamapa, permitiendo mejorarlas condiciones de movilidad y fortaleciendo la conectividad con el puerto.

Actualmente, se encuentra en proceso de detallado de la obra, por lo que se prevé su inauguración para los próximos días.

La obra generó más de 2 mil 600 empleos, 902 directos y mil 804 indirectos en su proceso.