SE VA HOY LA CUARTA AUDITORA GENERAL DEL ORFIS, CIERRA OTRA TRISTE HISTORIA

septiembre 25, 2026

SIETE AÑOS DESPUES SE VA DELIA GONZÁLES DEL ORFIS

El Tlacuilo.- Doña Delia: dejará hoy el cargo de Auditora General del ORFIS después siete años en los que encabezó la revisión del mismo número de cuentas públicas; bajo su lupa estuvieron todos los años de Cuitláhuac y el primero de Rocío Nahle, que por cierto resultó sin ningún daño patrimonial.

Doña Delia llegó a la titularidad con alfombra roja a través de una votación unánime del pleno del Congreso local, sumando 48 votos de los diputados presentes, ni uno en contra, ni uno sólo.

SUS VÍNCULOS CON MARCELO EBRAD

Dentro de su larga trayectoria fungió como asesora legislativa en el Distrito Federal en materia fiscal de la Comisión de Gobierno y fue directora de Legislación en la Procuraduría Fiscal de la Federación; quizás por eso se dijo siempre que era una posición de Marcelo Ebrad.

Esos rumores se fortalecieron cuando durante el proceso interno de Morena rumbo a las elecciones presidenciales, Delia González Cobos asistió a eventos encabezados por el entonces aspirante Marcelo Ebrard en Xalapa. A pesar de ser la titular de un organismo autónomo de fiscalización (el ORFIS), su presencia en estos mítines junto a otros legisladores y funcionarios locales evidenció su afinidad y cercanía con uno de los competidores más fuertes de Claudia Sheinbaum. Es esa historia la que pone en duda que cuajen sus aspiraciones a una diputación federal.

Si la maestra Delia González Cobos no logra cristalizar sus aspiraciones legislativas, estaría sumando su segundo fracaso político, pues no olvidemos que en febrero de este año formalizó su registro como aspirante a la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dentro del proceso que desarrolla la Cámara de Diputados para el periodo 2026–2034… ¡La buscó, pero no la logró!

HAY MANCHAS QUE NO SE QUITAN NI CON CLORO, LA DEL ORFIS ES DE ESAS

En otra historia: el ORFIS quedó manchado después de que en el 2022 Delia Gónzales y Juan Javier Gómez Cazarín _entonces líder de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso de Veracruz_ protagonizaron un encontronazo: el legislador señaló que había corrupción entre los auditores del ORFIS que se encargaban de limpiarles las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2021 a los exalcaldes. Las presuntas irregularidades llevaron a que el diputado originario de Hueyapan de Ocampo declarara que votaría en contra de la auditora. De ese conflicto la salvó Cuitláhuac García.

A causa de esa controversia fue cesado de su cargo el Director Jurídico del ORFIS, Felipe de Jesús Marín Carreón, de quien se dijo que “palomeaba” los actos de corrupción que se venían dando al interior del Organismo; es decir, era el encargado de recibir los dividendos de los presuntos “moches”.

El capituló se cerró, sin embargo, los rumores de moches y despachos a modo administrados por funcionarios del Orfis nunca cesaron, aunque ya no volvieron a señalarse de manera oficial.

¡Y LA PRENSA?

En el tema de medios de comunicación, se habla entre los periodistas, que, durante sus últimos años de su gestión, Delia Gonzáles fue “madrina” de varias de las plumas más críticas del Gobierno estatal.

DE CUATRO NO SE HACE UNO

Así, el Orfis cierra la historia de su cuarto Auditor General: después del paso de su fundador René Mariani Ochoa, que terminó de empleado de Miguel Ángel Yunes Márquez que manejó desde el Congreso tanto a Mariani como al Orfis. Tanto así que Fidel herrera intentó desaparecer el Organismo.

Mauricio Audirac Murillo, personaje que después terminó en la cárcel debido a su continuidad administrativa en el Gobierno de Fidel Duarte.

Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, un grisáceo “fiscalizador” de Javier Duarte y del minigobierno de Miguel Ángel Yunes. Investigaciones periodísticas lo acusan de una obviedad, que él conocía los desvíos de recursos, pero pactó silencio.

Y ahora se va Delia Gonzales Cobos, la “candidata”.

Así el Orfis espera a su quinto auditor, que por lo que se ve no promete ser mejor que sus antecesores… ¡Ah Tío Fide! Sí lo hubieras desaparecido.

Columna exclusiva para El Demócrata

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