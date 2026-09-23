Sheinbaum anuncia viaje a China para recibir estafeta de la APEC 2028

septiembre 23, 2026

No aceptará imposición sobre tema de desaparecidos ante discusión en Asamblea de la ONU

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum anticipó que México mantendrá una postura de apertura y colaboración ante la discusión que tendrá lugar en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la situación de las personas desaparecidas en el país, aunque advirtió que el gobierno federal no aceptará un documento que, a su juicio, no corresponda con la realidad mexicana.

La mandataria explicó que decidió no asistir a la Asamblea General de la ONU porque consideró que “no era un momento” para hacerlo.

En cambio, confirmó que viajará a China en noviembre para participar en la reunión vinculada con la APEC, debido a que México será sede de ese mecanismo en 2028.

El tema de las desapariciones, sin embargo, tendrá una presencia particular en Naciones Unidas, luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada planteara llevar la situación de México ante la Asamblea General.

El gobierno mexicano ya había rechazado el informe del organismo, posición que Sheinbaum sostuvo nuevamente al señalar que no refleja, desde su perspectiva, las acciones emprendidas por su administración.

“Primero, la desaparición forzada tiene que ver con que la desaparición la provocó una autoridad y que fue ordenada desde el Estado, y no es lo que pasa en México”, afirmó.

La presidenta sostuvo que en México existen distintos fenómenos detrás de los reportes de personas desaparecidas y señaló que una parte está relacionada con delitos vinculados con la delincuencia organizada.

También aseguró que se han localizado más de 30 mil personas que originalmente aparecían en registros de desaparición, pero que posteriormente fueron encontradas luego de haber salido de sus hogares por motivos familiares o personales sin informar a sus familiares.

Sheinbaum puso énfasis además en la necesidad de acelerar la identificación de personas fallecidas que permanecen sin ser identificadas.

Para ello, dijo, su administración trabaja con la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, particularmente en el fortalecimiento de las capacidades forenses.

La presidenta también destacó el funcionamiento de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, mediante la cual se pretende activar acciones desde las primeras horas posteriores a una denuncia. Aseguró que actualmente el porcentaje de personas localizadas alcanza casi 65 por ciento.

Los datos oficiales difundidos en septiembre muestran que entre septiembre de 2025 y junio de 2026 se realizaron 6 mil 679 acciones de búsqueda, con 284 localizaciones, de las cuales 198 fueron con vida y 86 sin vida.

El gobierno también informó que su nueva Estrategia Nacional de Búsqueda contempla medidas para mejorar los registros, acelerar las localizaciones y fortalecer la coordinación con familias y autoridades estatales.

Sheinbaum recordó que desde julio de 2025 se impulsaron modificaciones legales, se incrementó el presupuesto destinado a las tareas de búsqueda y se reforzó la participación de la Secretaría de Gobernación.

Afirmó que estos avances han sido expuestos al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al propio secretario general de la ONU, así como a otras instancias internacionales.

“Tenemos muchísima colaboración”, sostuvo, al rechazar que México cierre la puerta a la cooperación internacional.

Respecto de si México aceptará la eventual resolución que sea presentada ante la Asamblea General, Sheinbaum evitó anticipar una postura: “Depende cómo venga”.

Añadió que tampoco está definido quién representará al país en ese debate, al señalar que primero esperarán a conocer el contenido final del documento.