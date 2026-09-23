Denuncian negligencia en ISSSTE Xalapa; pretenden dar de alta a adulto mayor en coma

septiembre 23, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Familiares del adulto mayor Ángel López Ruiz, de 63 años, denunciaron la presunta negligencia médica y presiones por parte del personal del Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Xalapa, donde directivos y el área de Trabajo Social pretenden darlo de alta a pesar de encontrarse en un estado vegetativo.

Blanca Yasmín López Alarcón acusó que su padre ingresó a dicha clínica el pasado 11 de agosto. Sin embargo, a más de un mes de su hospitalización, la atención médica ha sido deficiente y escasa, al grado de no contar con los insumos necesarios para sus cuidados básicos ni con la valoración periódica del especialista en neurología.

De acuerdo con la denunciante, el personal médico, encabezado por el encargado de Medicina Interna, identificado como el doctor Cruz, en coordinación con la jefatura de Trabajo Social, ha ejercido presión constante hacia la familia para formalizar el alta del paciente, advirtiendo incluso que recurrirán a “medidas pertinentes” en caso de negativa.

López Alarcón detalló que entabló diálogo con el director de la unidad médica, Samuel Ferrer Palacios, y presentó una negativa formal para evitar la salida del derechohabiente.

Explicó que el médico que le practicó una traqueostomía confirmó que el paciente carece de actividad motriz, no se encuentra consciente de forma plena y requiere asistencia de mecanismos para mantenerse con vida, pues presenta inestabilidad hemodinámica e irregularidades severas en la presión arterial.

“Mi papá no maneja ningún estado de su conocimiento actual, prácticamente está en un estado vegetativo y no regula nada por sí solo. Aun así insisten en darle el alta cuando ni siquiera cuentan con los insumos o los cuidados que requiere”, recriminó la familiar.

El adulto mayor fue localizado el pasado 8 de agosto tirado en la vía pública con severas lesiones, presuntamente derivados de una agresión física. Tras el hallazgo, fue auxiliado por paramédicos del Grupo Panteras y trasladado inicialmente al Hospital Civil de Xalapa.

Posteriormente, el 11 de agosto, se gestionó su traslado a la clínica del ISSSTE, donde permanecía bajo el resguardo de su hermana identificada como Marina López Ruiz, quien a decir de la denunciante, incurrió en omisión de cuidados y abandono.

Ante la falta de avance en las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre los probables responsables de las agresiones cometidas en la vía pública, la familiar hizo un llamado urgente a las autoridades estatales, a la dirección del hospital y a las instancias de protección social para frenar el alta médica, garantizar la atención especializada que demanda el paciente y fincar responsabilidades legales a quienes resulten implicados por omisión.