Confirma CONAGUA que pozo agrícola opera sin irregularidades

septiembre 23, 2026

*La concesión está a nombre de alguien de apellido Orozco

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El pozo agrícola de agua, motivo de la inconformidad de habitantes de 15 comunidades de los municipios de Altotonga y Jalacingo no tiene ninguna irregularidad, aseveró el director general del Organismo Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Sergio Antonio López Montecino.

Entrevistado posterior a la Guardia de Honor en el monumento a Don Miguel Hidalgo y Costilla este miércoles aclaró que el título de alumbramiento está a nombre de una persona de apellido Orozco.

El responsable de la Conagua en la región reconoció que hace años se clausuró ese pozo, pero un tribunal resolvió a favor del propietario para quitar la clausura.

“Nosotros lo revisamos en este momento, porque ya lo inspeccionamos es que cumple con la norma y por lo tanto no tiene motivos para clausurar. No hay una razón política, por la cual nosotros podamos clausurar un pozo, ni a favor ni en contra, no porque seamos de un partido político podríamos actuar así, somos servidores públicos”.

López Montecinos recordó que las autoridades de la CONAGUA se han reunido en varias ocasiones con los pobladores, con quienes se han hecho recorridos de verificación en Jalacingo y Altotonga.

“Es muy sensible el tema, tanto es así que seguimos buscando soluciones para que la comunidad no quede sin abastecimiento del agua necesaria, y darle solución al conflicto”, dijo.

Cuestionado en torno a si este pozo está afectando en el abasto de agua, el funcionario aseveró que no se pudo comprobar eso, aunque se trata de una zona que tiene muy poca disponibilidad de agua.

“No se descarta que en tiempo de sequía pueda pasar penurias por este tema, nosotros lo que hacemos es resolverlo y que el productor cumpla con las normas. Algo político por parte nuestra no, no lo se, por los manifestantes”.

Finalmente, reiteró, no saber si hay un tema político o no, pero están focalizados en resolver el problema.