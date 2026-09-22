‘Polo‘ escala a huracán categoría 1 frente a las costas de Guerrero y Colima

septiembre 21, 2026

La tormenta tropical Polo intensificó su fuerza sobre las aguas del océano Pacífico y subió este lunes a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, de acuerdo con los reportes oficiales emitidos de manera coordinada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

El fenómeno meteorológico se localizó al mediodía aproximadamente a 305 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 435 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. Polo avanza hacia el este a una velocidad de 7 kilómetros por hora, desarrollando vientos máximos sostenidos de 130 km/h y rachas que alcanzan los 155 km/h.

Zona de vigilancia y estados en alerta

Ante el fortalecimiento del meteoro, las autoridades meteorológicas establecieron una zona de vigilancia que abarca desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

La amplia circulación del ciclón ocasionará diversos efectos en el litoral mexicano en el transcurso de las próximas horas:

Lluvias intensas (75 a 150 mm): Zonas de la costa y sur de Guerrero y Oaxaca.

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Regiones sur y costa de Michoacán.

Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Colima, así como el este y sur de Jalisco.

Viento y oleaje elevado: Rachas de viento de 40 a 60 km/h y olas de 2 a 3 metros en Guerrero y Michoacán; oleaje de 1.5 a 2.5 metros en Oaxaca; además de mar de fondo y rachas de 30 a 50 km/h en costas de Jalisco y Colima.

Las imágenes satelitales muestran al sistema como una densa y extensa masa nubosa en constante desarrollo frente al litoral nacional. A través de la tecnología GeoColor y análisis infrarrojo, los especialistas distinguen las bandas de agua líquida y las capas de nubes de hielo más elevadas que confirman la consolidación de su estructura ciclónica.

Debido al volumen de las precipitaciones previstas, las autoridades advirtieron sobre el riesgo potencial de deslaves, desbordamiento de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas de los estados costeros. Protección Civil y la Conagua exhortaron a la navegación marítima y a los habitantes de las entidades bajo alerta a extremar precauciones y mantenerse informados a través de los canales oficiales.