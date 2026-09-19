SNTE atribuye resultados de PISA a la pandemia: “no nos alarme de más”

septiembre 19, 2026

XALAPA, Ver.- Los resultados de la prueba PISA, que mostraron un retroceso de México en matemáticas y lectura, deben analizarse tomando en cuenta los efectos de la pandemia, consideró el diputado local y dirigente de la sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Reveriano Marín Hernández.

El legislador pidió no sobredimensionar los resultados y recordó que México registró una mejora en ciencias, aunque reconoció que existe una baja en otras áreas.

“La prueba PISA tiene sus críticas también. Miren, debemos recordar que los niños que se evaluaron son hasta los 15 años. Esos niños fueron producto de la pandemia. Y el referente, digo, no es una justificación, pero el referente no solo es México, sino es el mundo, los países que están dentro de la OCDE”, afirmó.

Marín Hernández consideró que los resultados deben servir como referencia para revisar el sistema educativo y detectar las áreas que requieren atención, aunque insistió en que no deben generar una alarma mayor. “No nos alarme de más la prueba PISA, porque también se subió en un área y no se dice.

En ciencias, México subió. Pero es un referente que obliga a hacer una revisión, y estoy seguro de que se hará. La evaluación debe servir para corregir”, señaló.

Sobre los cuestionamientos de algunos sindicatos magisteriales, que consideran que los resultados evidencian un fracaso de la Nueva Escuela Mexicana, el diputado defendió el modelo educativo, aunque reconoció que debe ajustarse cuando las evaluaciones muestran fallas.

“Cualquier programa, cualquier proyecto que se inicie, siempre se deberá de ir corrigiendo en el camino. Se deben de evaluar en qué hay fallas y se deben corregir. La Nueva Escuela Mexicana es un programa bueno, nada más que se tiene que ir a adaptar”, expresó.

El dirigente magisterial señaló que uno de los principales elementos de la Nueva Escuela Mexicana es la relación entre la escuela, los padres de familia y el entorno de los estudiantes, aspecto que consideró necesario fortalecer.

Respecto a las acciones que deberá implementar la Secretaría de Educación Pública (SEP) a partir de los resultados de PISA, Marín Hernández señaló que corresponde a la dependencia definir la política educativa y determinar las medidas que deberán aplicarse.