Bomberos piden no sacar basura antes de tiempo para evitar calles anegadas

septiembre 19, 2026

Ariadna GarcíaXalapa, Ver.-Ante las lluvias intensas que se han registrado en Xalapa y que han provocado calles anegadas, el primer comandante del Cuerpo de Bomberos, José Luis Acosta Hernández, llamó a la población a evitar sacar la basura antes del horario de recolección.

Explicó que uno de los principales problemas durante los aguaceros no necesariamente es la capacidad de los drenajes, sino que los residuos obstruyen las rejillas y evitan que el agua fluya.

“Simplemente la basura tapa la parte de las rejillas y eso ocasiona que no fluya el agua, entonces se va acumulando”, señaló.

Acosta Hernández recomendó a la ciudadanía mantener limpios sus frentes y retirar la basura únicamente cuando corresponda el paso del camión recolector.

“Hay que tener cuidado, barrer sus frentes y no sacar la basura antes de tiempo”, indicó.Añadió que cuando se detecte basura acumulada en las rejillas, la población puede reportarla al Ayuntamiento para que se realicen labores de limpieza y evitar que el agua se acumule.

El comandante señaló que los cambios en el comportamiento del clima han generado lluvias intensas y repentinas, por lo que pidió a la ciudadanía mantenerse atenta.

“De repente está el solazo y nomás de repente se vienen y se sueltan ese tipo de aguaceros”, comentó.

Respecto a los servicios atendidos en los últimos días, indicó que los bomberos han apoyado principalmente en inundaciones y caída de árboles, además de otros incidentes.

Subrayó que, aunque las lluvias se han presentado fuera de lo que anteriormente era considerado el periodo habitual, la población debe adaptarse a las condiciones actuales y mantener libres de basura las rejillas y desagües.