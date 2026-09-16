DT de Inglaterra lamenta “no haber comido césped” del Estadio Azteca

septiembre 16, 2026

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, reveló que lamentó no haber comido “un poco de césped” del Estadio Azteca después de eliminar a México.

En entrevista con Daniel Sturridge para el podcast Reflexiones: el viaje de Inglaterra en el Mundial, retomada por The Athletic, recordó aquel momento.

El técnico contó que escribió a un amigo después del partido para decirle que habría querido llevar consigo algo del césped para conservar ese recuerdo.

México perdió 2-3 ante Inglaterra el 5 de julio de 2026 en el Estadio Azteca, resultado que significó la eliminación del “Tri” de la Copa del Mundo de 2026.

Inglaterra disputó gran parte del encuentro con diez jugadores tras una expulsión, pero México no logró aprovechar la superioridad numérica para remontar.

Posteriormente, avanzaron y vencieron a Noruega en cuartos de final, aunque quedaron eliminados en los últimos minutos por Argentina en semifinales.

Pese a las críticas por su planteamiento ante la “Albiceleste”, fue ratificado por la Asociación Inglesa de Fútbol (FA) y continuará como seleccionador nacional.

El entrenador alemán tiene contrato hasta 2028, después de la Eurocopa, en la que serán coanfitriones, ya que se disputará en el Reino Unido e Irlanda.