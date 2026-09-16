Informe revela 8.4 millones de cuentas comprometidas en la dark web

septiembre 16, 2026

NordVPN publicó su primer Informe de Ciberseguridad para el Consumidor 2026, elaborado por su División de Inteligencia de Seguridad con datos recopilados durante la primera mitad del año.

El documento advierte que, en solo 90 días, las herramientas de monitorización identificaron 8.4 millones de cuentas comprometidas en la dark web, y que los datos de un usuario típico se expusieron 4.5 veces en promedio a principios de 2026. Los datos filtrados más comunes incluyen direcciones físicas (24%), nombres completos (23%), información de redes sociales (10%) y contraseñas (9%).

El informe señala que las exposiciones de datos en la dark web aumentaron un 33 por ciento mes a mes durante la primera mitad del año, lo que sugiere un posible cambio vinculado a la industrialización del cibercrimen. Los altos números en direcciones físicas y nombres completos indican que los atacantes combinan identificadores digitales y del mundo real para desarrollar perfiles completos de víctimas.

Estafas impulsadas por IA

El informe destaca un uso creciente de la inteligencia artificial en actividades cibercriminales, la IA generativa ha reducido la barrera del fraude, permitiendo que delincuentes poco calificados lancen ataques sofisticados y personalizados. Los atacantes están explotando el auge de la IA suplantando sitios web y herramientas legítimas como Google Gemini CLI para engañar a los usuarios y que descarguen malware o introduzcan datos de pago.

Las marcas más suplantadas en intentos de phishing son Microsoft (16.12%), Roblox (12.32%) y Google (9.94%), y el 99 por ciento de los intentos se hacen pasar por solo 300 marcas.

Los actores maliciosos dirigen sus ataques especialmente a usuarios de Estados Unidos, Reino Unido y países de Europa Occidental como Francia, Alemania y España, debido a su alto PIB y su dependencia de tecnologías como la computación en la nube y el internet de las cosas.

En enero de 2026, NordVPN bloqueó más de 5 millones de intentos de malware, el mayor aumento del año, coincidiendo con la temporada de compras posterior a las fiestas. Los expertos predicen un aumento similar o mayor durante el Black Friday y el periodo navideño.

Recomendaciones para los usuarios

El informe concluye que el panorama de amenazas se aleja de ataques genéricos y masivos hacia operaciones autónomas y altamente personalizadas, por lo que las defensas tradicionales ya no son suficientes.

NordVPN recomienda a los usuarios no precipitarse ante mensajes que buscan respuestas rápidas, verificar la fuente contactando a la empresa por un canal separado, usar comprobadores de enlaces antes de hacer clic en URLs sospechosas, emplear protección inteligente como antivirus de nueva generación, mantenerse informado sobre tendencias de fraude, gestionar la huella digital limitando lo que los desconocidos pueden ver en redes sociales y denunciar cualquier actividad inusual.