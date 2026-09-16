Veracruz alista blindaje de seguridad en los 212 municipios por las Fiestas Patrias 2026

septiembre 15, 2026

El Gobierno de Veracruz se reporta listo para conmemorar el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México con un despliegue integral de seguridad y Protección Civil en los 212 municipios de la entidad, confirmó la gobernadora Rocío Nahle de cara a las celebraciones de este 15 y 16 de septiembre.

La mandataria estatal destacó que existe una estrecha coordinación entre corporaciones estatales y ayuntamientos para salvaguardar las plazas públicas, explanadas y recintos donde se congregarán miles de familias para la tradicional ceremonia del Grito y los desfiles cívico-militares.

Blindaje y cortes viales en el corazón de Veracruz

En Xalapa, las autoridades activaron un dispositivo especial con más de 500 elementos de seguridad dedicados exclusivamente a la vigilancia del Centro Histórico. Los agentes mantendrán perímetros de control en las inmediaciones de la Plaza Lerdo y el Palacio de Gobierno para garantizar accesos ordenados.

El plan operativo en la capital contempla:

• Anillos de supervisión y filtros preventivos en las principales vías de acceso al centro.

• Cierres viales escalonados y desvíos de circulación en el primer cuadro de la ciudad.

• Presencia de brigadas de Protección Civil y cuerpos de auxilio médico para responder ante emergencias.

Rocío Nahle señaló que los preparativos y actividades previas han transcurrido en completa normalidad y sin incidentes relevantes, por lo que reiteró el llamado a la población de Veracruz a sumarse a los festejos patrios en un entorno de convivencia pacífica.