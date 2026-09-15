Abigail Pak se convierte en la primera eliminada de La Granja VIP 2026

Abigail Pak se convierte en la primera eliminada de La Granja VIP 2026

septiembre 14, 2026

Abigail Pak “La Coreañera” concluyó su participación en la segunda temporada de La Granja VIP, luego de quedar fuera durante la primera Gala de Eliminación. Su salida ocurrió después de que el público asegurara la permanencia de los otros tres participantes nominados.

La despedida causó sorpresa por la reacción de la concursante al conocer el resultado. Aunque abandonó la competencia, su paso por el reality dejó distintos momentos de convivencia con los demás integrantes del elenco.

Abigail Pak se convirtió en la primera eliminada de la temporada

La primera placa de nominación estuvo integrada por Manelyk González, Kevyn Contreras “Bicolor”, Abigail Pak “La Coreañera” y Rafa Mercadante. Los cuatro participantes dependieron de las votaciones del público para conservar su lugar en el programa.

Conforme avanzó la gala, los resultados fueron revelados de manera gradual. Abigail permaneció entre los concursantes en riesgo hasta la resolución definitiva, que la convirtió en la primera eliminada de La Granja VIP Segunda Temporada. La información fue confirmada por el sitio oficial del programa.

La reacción de “La Coreañera” fue uno de los momentos centrales de la noche. De acuerdo con lo presentado durante la transmisión, la participante aparentemente tenía la intención de regresar a casa, por lo que recibió la noticia de su eliminación de una manera inesperada.

Manelyk, Rafa Mercadante y Kevyn Contreras aseguraron su permanencia en competencia

Manelyk González, Rafa Mercadante y Kevyn Contreras recibieron los votos necesarios para superar la primera eliminación. Tras ser anunciados como participantes salvados, los tres pudieron reincorporarse a las actividades del reality.

La salida de Abigail Pak redujo a 18 el número de granjeros que continúan en competencia. A partir de este resultado, cada integrante deberá mantener el respaldo de la audiencia para avanzar durante las siguientes etapas del programa.

Las nominaciones y las votaciones serán determinantes para definir nuevas salidas. El apoyo del público permitirá que los participantes permanezcan dentro de La Granja VIP mientras avanza la segunda temporada.

La plataforma habilitó diez votos para respaldar a los granjeros nominados

Durante el periodo de votación, la audiencia pudo respaldar a sus participantes favoritos mediante el sitio oficial de TV Azteca. Para participar, era necesario ingresar al apartado de La Granja VIP y seleccionar la sección “Vota”.

La plataforma mostró los nombres de los cuatro nominados de la semana: Manelyk González, Kevyn Contreras “Bicolor”, Abigail Pak “La Coreañera” y Rafa Mercadante. Cada participante en la votación contó con 10 votos, los cuales podían distribuirse entre uno o varios granjeros.

El proceso concluyó antes de la Gala de Eliminación y sus resultados determinaron la salida de Abigail Pak. Con ello, el reality cerró su primera semana de competencia y dejó definidos a los 18 participantes que siguen en busca del respaldo del público.