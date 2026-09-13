Gobierno de Veracruz asumirá responsabilidad del IMSS-Bienestar para la adquisición de insumos 

septiembre 13, 2026

*Desde la administración estatal se entiende y atiende reclamos de personal del sector salud y de usuarios

Yhadira Paredes



Perote, Ver.- De acuerdo al titular de la Secretaría de Gobierno (SEGOB), Ricardo Ahued Bardahuil se ultiman detalles para que el gobierno de Veracruz resuelva la falta de insumos médicos para los 60 hospitales que funcionan en la entidad, mismos que era una responsabilidad del sistema IMSS-Bienestar.

El encargado de la política interna del estado aseveró que la instrucción de la gobernadora Rocío Nahle García fue atender a los trabajadores del sector salud, del Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio” que se manifestaron este domingo en la ciudad de Xalapa.

Entrevistado previo a la conmemoración del 179 aniversario de la Gesta Heróica de la Batalla en el Castillo de Chapultepec, explicó que se han llegado a acuerdos para que la autoridad estatal tenga la oportunidad de resolver la adquisición de insumos que eran facultad del IMSS-Bienesyar.

“En ese sentido, (la Gobernadora) pidió más coordinación y prontitud, en donde la federación, de acuerdo al estado tan grande como veracruz con más de 60 hospitalarios y una población muy importante. En esta transición del IMSS Bienestar en los estados tenemos que redoblar esfuerzos”.

Ahued Bardahuil reiteró que se solicitó a la federación esta atribución y a los integrantes de su gabinete que se atiendan las demandas de los trabajadores de salud, pero sobre todo de los usuarios de los servicios hospitalarios.

“Medicamento hay, hay que ubicar en algunos lugares cuáles faltan y algunos insumos que eran responsiva de la federación se han cedido ya por petición de la gobernadora. Apenas fue, están en el proceso de compra dentro del marco transparente y legítimo de adquisición para que puedan apresurar algunas cosas de vital importancia”.

Confió en que con la intervención de la gobernadora esta situación cambie a la brevedad posible.

“Es de aplaudirse a los doctores, enfermeras el esfuerzo que hacen cotidianamente con su labor, el deseo de trabajar bien, el gobierno les entiende y los atiende. Nos han instruido que estemos atentos para que se pueda resolver a la brevedad cualquier asunto que se declare como necesidad y se está revisando”, finalizó.