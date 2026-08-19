El Tribunal Supremo propina otro revés a Trump: rechaza la petición para anular la indemnización millonaria en favor de E Jean Carroll

El Tribunal Supremo propina otro revés a Trump: rechaza la petición para anular la indemnización millonaria en favor de E Jean Carroll

agosto 18, 2026

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha desestimado el intento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de revocar la indemnización de 5,6 millones de dólares a la columnista y escritora E. Jean Carroll tras ser condenado por agredirla sexualmente durante un encuentro en los probadores de unos grandes almacenes neoyorquinos durante la década de los noventa.

El alto tribunal rechazó la petición de Trump de reconsiderar la negativa de los magistrados para revisar la demanda civil presentada por Carroll. Los magistrados ya habían desestimado un recurso previo presentado por el presidente el pasado junio, obligándole a desbloquear la compensación millonaria que ya está en poder de la escritora. En una petición inusual, los abogados del mandatario republicano han intentado que la Corte reconsiderara la decisión, pero los magistrados han rechazado la solicitud por unanimidad.

El tribunal no ha justificado sus argumentos para rechazar la petición, algo habitual en este tipo de alegaciones, que no suele atender porque considera que los hechos ya han sido juzgados.

La periodista y escritora ya tenía en su poder los 5,6 millones que había depositado en una cuenta corriente hasta que se denegara definitivamente la solicitud de Trump, explican los jueces. Ahora tendrá acceso total y libre a la compensación millonaria.

El Tribunal Supremo también se tendrá que pronunciar, probablemente a partir de otoño, sobre otro capítulo del caso. Esta vez por una indemnización por 83 millones de dólares que Trump debe pagar a Carroll por difamación tras acusarla de inventarse la agresión para inflar las ventas del libro e insultarla.

La larga batalla judicial entre Carroll y el promotor inmobiliario neoyorquino comenzó en 2019 cuando la periodista publicó un libro sobre sus memorias en el que desvelaba el episodio de la supuesta agresión sexual en los probadores de Bergdorf Goodman, unos grandes almacenes de lujo situados a unas manzanas de la torre Trump, que se alza en el corazón de Manhattan.

Un jurado popular condenó al político republicano por abuso sexual y le impuso una indemnización de cinco millones. En un juicio paralelo sobre el mismo caso, Trump también fue condenado por difamación y fue obligado a pagar otra compensación por 83 millones.

El jurado concluyó que el magnate inmobiliario neoyorquino atacó a Carroll. Cuando ella publicó el suceso en un libro con sus memorias durante el primer mandato presidencial de Trump, él se dedicó a difamarla y amenazarla con llevarla a los tribunales.

Ella respondió presentando dos demandas ante los tribunales, una por abuso sexual y otra por difamación. Ganó los dos. Pero los abogados del presidente recurrieron hasta que el caso llegó al Supremo, que se pronunció hace unos días en contra de las tesis de Trump. El equipo legal de Trump volvió a pedir a la Corte que revocara la indemnización de cinco millones por agresión y ahora desestima esa petición.

Trump siempre ha negado que cometiera algún delito y acusó al juez de cometer irregularidades al supuestamente permitir testigos que se inventaron otras acusaciones. El ocupante del Despacho Oval también se quejó de que el juez permitiera al jurado escuchar pruebas del pasado como un audio grabado en 2005 en el que se le escucha decir que le gusta besuquear a las mujeres y agarrarlas por sus partes íntimas.

“Ya sabes que me atraen automáticamente las mujeres hermosas; simplemente empiezo a besarlas. Es como un imán. Solo las beso. Ni siquiera espero. Y cuando eres una estrella, te dejan hacerlo. Puedes hacer cualquier cosa… Agarrarlas por el coño. Puedes hacer cualquier cosa”, se escucha decir a Trump en la grabación en el programa Access Hollywood publicada en su día por The Washington Post.

“El pueblo estadounidense apoya al presidente Trump y exige el fin inmediato de todas las cacerías de brujas, incluida la farsa financiada por los demócratas de los engaños de Carroll”, declaró un portavoz del equipo legal de Trump en un comunicado, recogido por la CNN. “El presidente Trump seguirá ganando contra la guerra jurídica liberal, mientras continúa centrado en su misión de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”, agregaron los abogados.