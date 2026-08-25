Promete Donald Trump una “edad de oro” de los viajes espaciales

agosto 24, 2026

El presidente estadounidense, Donald Trump, se propone enviar más cohetes al espacio, con una meta de 1,000 por año para 2030 con incluye la Luna y Marte, según un memorando de la Casa Blanca.

Estados Unidos compite con China en la carrera por lograr que astronautas alunicen antes de 2030, más de 50 años después de la primera caminata sobre la superficie lunar.

La política tiene como fin “reactivar el liderazgo de Estados Unidos en el transporte espacial”, según un memorando publicado el jueves en el que Trump instó a la NASA a “facilitar el transporte comercial” a la Luna y a Marte.

“De aquí a 2030, las zonas de transporte espacial deben aumentar de modo que haya más de 1,000 lanzamientos y regresos a la atmósfera por año”, escribió Trump en el memorando presidencial sobre seguridad nacional.

En 2025, los lanzamientos en órbita desde Estados Unidos fueron menos de 200. La mayor parte los realizó SpaceX, la empresa aeroespacial del ultramillonario Elon Musk.

La NASA ya está trabajando para crear una base en la superficie lunar y planea utilizar vehículos robóticos para construir infraestructura que los futuros exploradores humanos de la Luna podrían aprovechar.