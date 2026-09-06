Revista de Supervivencia del IPE concluye el 30 de septiembre, retención de pensiones a partir de octubre

Revista de Supervivencia del IPE concluye el 30 de septiembre, retención de pensiones a partir de octubre

septiembre 6, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- El próximo 30 de septiembre vence el plazo para llevar a cabo el proceso del Segundo Periodo del Programa de la Revista de Supervivencia 2026, por lo que pensionados y jubilados podrán acudir a alguno de los módulos fijos e itinerantes a realizar el trámite.

Así lo informó el director general del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), Luis Octavio Hernández Lara, quien dijo que se cuenta con los módulos fijos instalados en El Gran Hotel Xalapa y la Estancia Garnica, así como 32 módulos itinerantes que están distribuidos en el estado de Veracruz.

“Va fluyendo muy bien, sin ningún problema, vamos a terminar el 30 de septiembre y posteriormente las personas que tengan que acreditar, también lo pueden hacer de manera virtual, con llamadas de Whats App o mandar a alguna persona que esté con una enfermedad con una constancia médica lo pueden acreditar”, dijo.

Hay que recordar que el segundo periodo de la revista de supervivencia inició el pasado 17 de agosto al 25 de septiembre de manera presencial en cualquiera de los módulos.

A partir del 7 de septiembre y hasta el 25 se llevará a cabo la atención de citas agendadas para realizar videollamadas por medio de la aplicación; la acreditación mediante aplicación IPE Móvil inició el pasado 17 de agosto y terminará el 25 de septiembre.

El módulo de la Estancia Garnica estuvo abierto hasta el pasado 4 de septiembre, pero en el Gran Hotel de Xalapa y en Oficinas Centrales estarán operando hasta el 25 de septiembre.

De acuerdo a la convocatoria, la retención de pago de pensión por no acreditar el pase de revista iniciará partir de la mensualidad del mes de octubre.