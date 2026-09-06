Cierra con éxito el MotoFest 2026; 47 mil asistentes se congregaron para el concierto de El Gran Silencio

septiembre 6, 2026

Tecolutla, Ver., domingo 6 de septiembre de 2026.- 47 mil personas se dieron cita en el concierto de El Gran Silencio, con el que concluyó con éxito el MotoFest Navajos 2026, encuentro que reunió durante este fin de semana a miles de motociclistas, integrantes de motoclubes, familias y visitantes en las playas de Tecolutla.

Al evento acudieron participantes provenientes de Los Cabos, Nuevo León, Nuevo Laredo, Cancún, Chiapas, Mazatlán, Guanajuato y Acapulco, así como de Texas y Guatemala, entre otros lugares. Su presencia dio cuenta del alcance que año con año adquiere el MotoFest Navajos como espacio de convivencia.

Por primera ocasión, el evento contó con la participación del Gobierno del Estado, a través de las secretarías de Cultura (SECVER) y Turismo (SECTUR), como parte de su compromiso de respaldar las iniciativas que contribuyen a la convivencia comunitaria, al acceso a las expresiones artísticas y culturales y a las diversas manifestaciones de la cultura popular, así como al desarrollo turístico de las distintas regiones de Veracruz.

En este sentido, el alcalde de Tecolutla, Wenceslao Santiago Castro, agradeció el respaldo del Gobierno del Estado para la realización de este encuentro, que contribuyó a fortalecer las condiciones de orden y seguridad durante su desarrollo. Asimismo, reconoció el trabajo de las y los organizadores del MotoFest Navajos para hacer posible esta celebración.

Durante el encuentro, las playas de Tecolutla fueron escenario de exhibiciones de motocicletas, recorridos, actividades de convivencia, música en vivo y espectáculos nocturnos, en una celebración que tuvo en la música uno de sus principales elementos de expresión.

En la última jornada, el público disfrutó de las presentaciones de los grupos de rock Las Almaz y Los Coolpables y, para cerrar con broche de oro, de El Gran Silencio, que puso el ritmo con su fusión de rock, ska, reggae y ritmos populares.