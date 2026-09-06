Gran Hotel Xalapa, espacio para promover la cocina tradicional de Veracruz

septiembre 6, 2026

Xalapa, Ver., domingo 6 de septiembre de 2026.- Cocineras y cocineros de Xalapa, Naolinco, Zongolica, Banderilla y la región de El Tajín, compartieron sus conocimientos, técnicas y recetas en el Encuentro de Cocina Tradicional de Veracruz Sabores, Cocinas y Aromas Tradicionales 2026, cuya octava edición tuvo como sede el Salón Presidentes del Gran Hotel Xalapa.

Los participantes prepararon diversos platillos con los hongos comestibles como ingrediente principal. Con sus propuestas, mostraron la diversidad y riqueza de una gastronomía sustentada en conocimientos transmitidos de generación en generación y estrechamente vinculada con la identidad cultural de Veracruz.

El encuentro fue inaugurado por el director general del Instituto de Pensiones del Estado, Luis Octavio Hernández Lara, quien destacó el trabajo de la gobernadora Rocío Nahle García para fortalecer la identidad de Veracruz y generar condiciones que permitan que sus tradiciones y vocaciones contribuyan al desarrollo y bienestar de las comunidades.

También resaltó los esfuerzos para consolidar al Gran Hotel Xalapa como un espacio de convivencia, promoción gastronómica y difusión de las expresiones culturales de la entidad.

En su intervención, la directora general de la Operadora de Hoteles Xalapa–Chachalacas, Karen Díaz Sánchez, refrendó el compromiso de mantener abiertos sus espacios a iniciativas que impulsen la gastronomía, la cultura y el turismo, además de reconocer la labor de quienes preservan y transmiten los conocimientos que forman parte del patrimonio cultural veracruzano.

Tras la evaluación de los platillos, el primer lugar fue otorgado a Luis Fernando González, por su propuesta de la zona de El Tajín; el segundo, a Juanita Mayahua Acahua, con una preparación representativa de la región de Zongolica, y el tercero, a Delia Itzel Gutiérrez y su hijo, por su propuesta de la región de Xalapa.

El jurado estuvo integrado por Raquel Torres, José Burela Picazzo y los chefs Pavel Piedragil y Arturo Javier Landeros Uscanga.