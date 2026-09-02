Ruth González se dice “más viva que nunca” para buscar la gubernatura de SLP

Ruth González se dice “más viva que nunca” para buscar la gubernatura de SLP

septiembre 2, 2026

En 2027 sucederá a su esposo, Ricardo Gallardo

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La senadora del Partido Verde, Ruth González, mantiene abierta la posibilidad de contender por la gubernatura de San Luis Potosí y rechazó que su futuro político esté definido o que haya quedado fuera de la carrera, al asegurar de manera contundente: “Estoy más viva que nunca”.

Ante las preguntas sobre si ya puede darse por hecho que será la candidata en San Luis Potosí, la legisladora respondió que todavía no ha tomado una decisión y pidió respetar los tiempos de su partido, al señalar que actualmente se encuentra concentrada en su responsabilidad legislativa.

“Yo no he decidido nada todavía. La verdad es que ahora ya estoy enfocada en el trabajo legislativo. Ya iniciamos un nuevo periodo y vamos a estar trabajando”, afirmó.

La senadora explicó que en el Partido Verde aún no existen definiciones respecto a la estrategia electoral para San Luis Potosí, particularmente sobre si competirán en alianza con Morena y el PT o si el partido contenderá de manera independiente.

“En el Partido Verde todavía no hay definiciones de nada”, sostuvo, al señalar que los acuerdos electorales corresponden a las instancias partidistas encargadas de construirlos.

Cuestionada sobre si estaría dispuesta a buscar la gubernatura aun cuando Morena no la respaldara, la senadora evitó adelantar una determinación y señaló que se trata de una decisión personal que tomará “en los tiempos adecuados”.

La legisladora también fue cuestionada sobre las versiones que señalan que Morena ha mostrado resistencia a respaldarla debido a las reglas contra el nepotismo.

Al respecto, negó que ese tema sea lo que mantiene detenida su decisión y reiteró que su postura obedece exclusivamente a los tiempos políticos y electorales.

“Mi decisión se basa en los tiempos que deben de ser. Insisto, en el Partido Verde todavía no se definen los tiempos”, manifestó.

Aunque reconoció que las encuestas han colocado su nombre entre los perfiles con mayor respaldo ciudadano rumbo a la gubernatura, pidió no sobredimensionar esos resultados.

“Las encuestas pueden decir muchas cosas. Agradezco, por supuesto, el apoyo y el cariño de la gente”, expresó.

Frente a la posibilidad de que Morena decida no respaldarla pese a su nivel de preferencia electoral, la senadora afirmó que respeta las decisiones internas de los partidos y el posicionamiento de Morena como fuerza política aliada.

“Yo respeto los estatutos de Morena y de todos los partidos. Respeto el posicionamiento, por supuesto, de nuestro partido aliado. Pero en su momento se deberá conocer mi decisión”, puntualizó.

El momento de mayor definición llegó cuando se le preguntó directamente si aún tenía aspiraciones políticas y si pretendía “empolvarse” como senadora para entrar de lleno a la contienda.

Con una respuesta breve y categórica, la legisladora dejó claro que no considera agotada su posibilidad de competir:

“No, todavía no. Estoy más viva que nunca, mire.”

La senadora también recordó que la posibilidad de solicitar licencia para separarse del cargo legislativo es un asunto que ya ha sido discutido e incluso votado, aunque insistió en que actualmente no existen condiciones para precipitar una decisión.

Sobre el respaldo que ha recibido dentro del Partido Verde, particularmente de su coordinador parlamentario, quien en meses anteriores ha manifestado públicamente simpatía por su eventual candidatura, la senadora tomó el tema con humor y aseguró que el dirigente “nos levanta la mano a todos”, restando importancia a las especulaciones.

También fue cuestionada sobre el respaldo político de su esposo, el gobernador de San Luis Potosí, y si eso la convierte en su “favorita” para sucederlo. La senadora respondió que esa situación deriva de su relación personal, pero distinguió entre el respaldo familiar y una eventual candidatura.

“Esperemos una semana más, a que sean los tiempos. Y también vamos a ver los tiempos del partido, que es lo importante. Yo estoy alineada a los tiempos de mi partido”, afirmó.

Aunque evitó pronunciarse de manera directa con la frase “quiero ser gobernadora”, tampoco cerró la puerta a esa posibilidad.

En cambio, planteó que su objetivo político es contribuir a la continuidad del proyecto que actualmente gobierna el estado.

“Yo lo que quiero es seguir trabajando porque haya continuidad en San Luis Potosí”, declaró.

Finalmente, al ser cuestionada sobre si le tiene miedo a la gubernatura, respondió con firmeza que no: “No, por supuesto, no le tenemos miedo a nada. Con todo menos con miedo”.