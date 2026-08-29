Miguel Domínguez evita confirmar registro de Erik Domínguez para dirigir el ORFIS

agosto 29, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso de Veracruz, Miguel Domínguez, evitó confirmar públicamente que el exalcalde de Papantla y exdiputado local, Erik Domínguez Vázquez, se registró como aspirante a la titularidad del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), pese a que su nombre trascendió entre los participantes del proceso.

El legislador tampoco respondió de manera directa si la Comisión revisará un posible conflicto de interés, luego de que se le cuestionó sobre la participación de un exfuncionario que fue alcalde de Papantla y que tiene observaciones del órgano fiscalizador correspondientes al periodo 2021-2024.

En entrevista, Miguel Domínguez se limitó a señalar que los integrantes de la Comisión deberán revisar cada expediente conforme a la convocatoria, el reglamento y la legislación aplicable.

“Yo qué te puedo comentar, yo no tengo esa información. Eso son cosas que a través de la prensa se han dicho, pero yo no puedo confirmar ese tipo de menciones, porque nosotros estamos en un proceso y lo tenemos que llevar a cabo conforme nos marca, nos dicta la ley”.

El cuestionamiento se realizó debido a que Erik Domínguez no sólo fue alcalde de Papantla, sino también diputado local y presidente de la propia Comisión de Vigilancia del Congreso en el periodo 2018-2021.

Ante la pregunta de si sería ético que una persona que ocupó cargos públicos y cuya administración fue objeto de fiscalización pudiera llegar al organismo encargado de revisar el manejo de los recursos públicos, Miguel Domínguez evitó pronunciarse sobre el caso particular.

“Vamos en un proceso en el cual se va a dictaminar y se va a revisar cada uno de los expedientes, y con una entrevista, y con un proceso como debe de ser, marca la ley, y hay un equipo de personas, de diputados, que van a hacer este trabajo”.

El morenista insistió en que la Comisión no dará por hecho la participación de ninguno de los nombres que han circulado públicamente hasta concluir la revisión de los documentos.

“Yo me apego a lo que marca el reglamento, la convocatoria y la ley. Los demás no lo vamos a tener como un hecho ni tampoco lo vamos a tener como algo que nosotros tengamos que, pues, que este o que el otro vaya a ser. Eso no, nosotros vamos apegados a derecho”.

Sin embargo, se confirmó que Erik Domínguez sí concretó su registro para participar en el proceso de selección del próximo titular del ORFIS.

La Comisión de Vigilancia recibió registros del 17 al 28 de agosto, periodo establecido para la primera etapa del procedimiento. De acuerdo con información que trascendió al cierre de esta fase, fueron más de 20 las personas que presentaron documentación para buscar la titularidad del órgano fiscalizador, aunque no todos los registros necesariamente cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria.

Miguel Domínguez explicó que serán los 14 integrantes de la Comisión quienes participarán en la revisión de los expedientes y posteriormente determinarán los perfiles que avanzará a la siguiente etapa.

“Somos 14 diputados para emitir este resultado de la terna que vamos a tener. Todos estamos trabajando en ello y todos vamos a ver lo que más le convenga a los ciudadanos veracruzanos, y vamos a transparentar siempre la rendición de cuentas. Vamos a seguir con el proceso”.

Será después de la revisión de los documentos cuando se determine quiénes cumplen con los requisitos legales y qué perfiles serán considerados para integrar la terna que posteriormente será presentada ante el Pleno del Congreso.

“La comisión ha trabajado de una manera responsable y trabaja de una manera apegada a derecho y a la transparencia y a lo que marca nuestras legislaciones. No nos vamos por otro camino, trabajamos en un solo sentido”.

El Congreso de Veracruz inició el proceso para la elección del próximo titular del Orfis, el tema tendrá que ser votado antes del 25 de septiembre, día en el que vence el periodo de la actual auditora, Delia González Cobos.