Estos son los requisitos para aspirantes a titular del ORFIS

Estos son los requisitos para aspirantes a titular del ORFIS

agosto 15, 2026

Isabel Ortega/Xalapa.- La Comisión de Vigilancia del Congreso Local aprobó la convocatoria para el proceso para seleccionar y designar a la persona que ocupará la titularidad del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) durante un periodo de siete años, del 26 de septiembre de 2026 al 25 de septiembre de 2033.

De acuerdo con la convocatoria, que se publicará en breve, quienes busquen participar deberán cumplir una serie de requisitos profesionales, de experiencia y de elegibilidad.

Entre los principales requisitos se encuentra contar, al día del nombramiento, con título profesional de Contaduría Pública, Derecho, Economía o Administración Pública, expedido por una autoridad o institución legalmente facultada, con una antigüedad mínima de cinco años.

Además, las personas aspirantes deberán acreditar al menos cinco años de experiencia en materia de control, auditoría financiera y responsabilidades.

La convocatoria establece también restricciones para quienes hayan ocupado determinados cargos públicos durante el año previo al nombramiento. No podrán haber sido titulares del Poder Ejecutivo estatal, de alguna Secretaría de Despacho, de la Fiscalía General del Estado, senadores, diputados locales o federales, ni presidentes municipales.

Entre las condiciones de elegibilidad también se establece no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso, salvo los supuestos previstos por la Constitución y la legislación correspondiente. Asimismo, los aspirantes no deberán encontrarse inhabilitados para ejercer cargos públicos y deberán cumplir con los impedimentos establecidos en la Constitución Política del Estado.

La documentación solicitada incluye un escrito firmado de manera autógrafa para manifestar el interés en participar, aceptar las bases de la convocatoria y exponer los motivos por los que se considera la mejor opción para ocupar el cargo.

Ese documento deberá plantear, además, objetivos, estrategias y líneas de acción para fortalecer la fiscalización superior en Veracruz, así como identificar áreas de oportunidad del ORFIS y presentar propuestas para mejorarlas.

Los aspirantes deberán entregar también copia certificada del acta de nacimiento; identificación vigente; comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses; título profesional con al menos cinco años de antigüedad; y un currículum vitae firmado, con información sobre su formación académica, trayectoria profesional, actividad empresarial, cargos de elección popular, organizaciones a las que pertenezcan y el cargo que desempeñen al momento del registro.

También deberán presentar una declaración bajo protesta de decir verdad sobre distintos aspectos de elegibilidad, autenticidad de la información proporcionada, aceptación de las bases y, en caso de ser designados, la conclusión de cualquier empleo, cargo o comisión incompatible con la función de Auditor o Auditora General.

La documentación deberá presentarse en el orden establecido por la convocatoria, tanto impresa como digitalizada en formato PDF dentro de una memoria USB.

Los plazos

El periodo para recibir solicitudes y documentación será del 17 al 28 de agosto de 2026, en días hábiles, de 10:00 a 18:00 horas, en las oficinas de la Presidencia de la Comisión Permanente de Vigilancia, en Xalapa.

Después del registro, la Comisión revisará la documentación del 31 de agosto al 2 de septiembre para determinar quiénes cumplen con los requisitos. Posteriormente se realizarán entrevistas presenciales entre el 3 y el 18 de septiembre. Las entrevistas tendrán una duración máxima de 20 minutos y serán transmitidas en vivo por las redes sociales oficiales del Congreso.

A más tardar el 23 de septiembre, la Comisión deberá emitir el dictamen para integrar una terna de candidaturas. Finalmente, el Congreso del Estado elegirá a quien ocupará la titularidad del ORFIS con el voto de las dos terceras partes de las diputaciones presentes.