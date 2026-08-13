“Cada quien es responsable de sus actos”, dice diputado sobre promoción de titular del ORFIS

“Cada quien es responsable de sus actos”, dice diputado sobre promoción de titular del ORFIS

agosto 13, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso de Veracruz, Miguel Pintos, señaló que cada persona debe hacerse responsable de sus actos, al ser cuestionado sobre la promoción que realiza la titular del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, ante sus presuntas aspiraciones políticas y la obligación de auditar el manejo de los recursos del gobierno estatal.

El legislador señaló que la titular del ORFIS debe cumplir con sus funciones y entregar la Cuenta Pública 2025, primer año del gobierno de Rocío Nahle García, dentro del plazo establecido por la ley, antes de que concluya septiembre.

Explicó que González Cobos concluye sus funciones el 26 de septiembre, por lo que puede entregar la Cuenta Pública antes de esa fecha o posteriormente, siempre que se encuentre dentro del plazo legal que vence el 30 de septiembre.

¿No hay riesgo de que sea parcial el informe, ante sus aspiraciones políticas?, e lse preguntó

Cada quien es responsable de sus actos. Ella sabrá su actividad y tiene que cumplir con lo que marca la ley. Yo, la verdad, en las cosas de una persona, cada quien es responsable de sus actos. Entonces, yo no me puedo decirle nada al respecto, argumentó.

Domínguez Pintos explicó que una vez que la Cuenta Pública sea entregada, corresponderá a la Comisión de Vigilancia analizarla durante octubre para posteriormente determinar si se aprueba o no el manejo financiero del año 2025, el primero de la actual gobernadora y el último de las pasadas administraciones.

El diputado también informó que en los próximos días se dará a conocer la convocatoria para elegir a la nueva persona titular del ORFIS.

Señaló que, de acuerdo con las modificaciones realizadas a la propuesta enviada por el Ejecutivo estatal, se permitirá la participación de personas no originarias de Veracruz, siempre que tengan la capacidad, conocimiento y experiencia y cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria.