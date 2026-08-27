Exigen informe sobre rutas de evacuación durante simulacro en Laguna Verde

agosto 27, 2026

Juan David Castilla/Xalapa.- Habitantes de diversas comunidades rurales se concentraron este jueves 27 de agosto frente a las instalaciones de la Central Nuclear Laguna Verde para exigir a la gerencia general un informe transparente sobre las condiciones reales de las rutas de evacuación y los caminos aledaños a la planta.

La protesta pacífica coincidió con el desarrollo del simulacro anual del Plan de Emergencia Radiológico Externo (PERE), operativo diseñado para evaluar la capacidad de respuesta institucional e interinstitucional ante un eventual siniestro o contingencia nuclear en la región.

Representantes de poblados pertenecientes a los municipios de Actopan y Úrsulo Galván, entre ellos Zempoala, Palmas, La Mancha, El Zapotito, Tinajitas y Trapiche del Rosario, hicieron acto de presencia para entregar una solicitud formal dirigida a los mandos de la central.

El vocero del movimiento de resistencia civil “La leyenda de Chucho el roto”, Jorge Morales Barradas, indicó que en el documento entregado se expresa la preocupación de los pueblos por el estado físico que guarda la infraestructura vial prioritaria para un desalojo de emergencia.

Los inconformes recordaron que los propios lineamientos del PERE establecen radios de cobertura y protección específicos, tales como la Zona Vía Pluma y la Zona Vía en Gestión.

Esta última abarca una franja de seguridad de hasta 60 kilómetros a la redonda de la planta, dentro de la cual las autoridades federales tienen la obligación de garantizar vialidades transitables y operativas para el rescate y movilización de las familias.

A pesar del despliegue de unidades institucionales y patrullajes de vehículos oficiales registrados en las carreteras circunvecinas con motivo del simulacro, anunciado previamente, la población manifestó su escepticismo sobre la efectividad de las prácticas si las carreteras principales y secundarias continúan deterioradas.

Los manifestantes urgieron a los directivos de Laguna Verde a emitir un reporte diagnóstico fidedigno, técnico y sin simulaciones. Aseguraron que la efectividad de cualquier plan de protección civil depende directamente de la calidad de los accesos terrestres, por lo que urgieron a brindar garantías reales de seguridad para la tranquilidad de las comunidades asentadas en el perímetro de la nucleoeléctrica.