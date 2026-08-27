Iselle podría convertirse en huracán categoría

agosto 26, 2026

La tormenta tropical Iselle continúa fortaleciéndose sobre el océano Pacífico y podría convertirse en huracán categoría 1 durante la tarde de este lunes 24 de agosto, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua.

Aunque el sistema meteorológico incrementó la velocidad de sus vientos y podría alcanzar rachas de hasta 150 kilómetros por hora, su trayectoria permanece alejada de las costas mexicanas. Por ello, el SMN señala que Iselle no representa peligro para México y no se prevén afectaciones directas en territorio nacional.

El reporte meteorológico señala que a las 09:00 horas la tormenta tropical Iselle presentaba vientos máximos sostenidos de 100 km/h, con rachas de hasta 120 km/h y una presión mínima central de 992 hectopascales.

Estas condiciones favorecen una mayor intensificación del ciclón tropical mientras permanece sobre aguas del Pacífico.

El pronóstico establece que Iselle podría alcanzar la categoría de huracán 1 durante la tarde del 24 de agosto, cuando sus vientos sostenidos llegarían a aproximadamente 120 km/h y sus rachas podrían alcanzar los 150 km/h.

La evolución del sistema dependerá de las condiciones atmosféricas y oceánicas que encuentre durante su desplazamiento.

El centro de Iselle se desplaza hacia el noroeste, con un rumbo aproximado de 310 grados y una velocidad de traslación de 20 kilómetros por hora.

De acuerdo con el reporte citado, el sistema se encontraba a unos 895 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, por lo que permanece considerablemente alejado de las costas mexicanas.

Las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre el ciclón tropical debido a su posible intensificación durante las próximas horas.

Sin embargo, la distancia que mantiene respecto al territorio nacional reduce significativamente la posibilidad de que genere efectos directos en México.

Las previsiones indican que, después de alcanzar la categoría de huracán, Iselle podría mantener esa intensidad durante la mañana del martes 25 de agosto.

Para entonces, el sistema se localizaría aproximadamente a 940 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur.

Posteriormente comenzaría a perder intensidad. El pronóstico contempla que durante la tarde del martes el sistema vuelva a degradarse a tormenta tropical.

La disminución de su fuerza continuaría durante los siguientes días y, para el viernes 28 de agosto, el sistema podría transformarse en un ciclón post-tropical o convertirse en un área de remanentes.

De esta manera, el escenario previsto por los especialistas apunta a que Iselle se alejará todavía más de las costas mexicanas conforme avance sobre el Pacífico.

Uno de los principales puntos del pronóstico es que ningún estado de México se encuentra bajo amenaza directa de Iselle.

Aunque la tormenta tropical podría convertirse en huracán categoría 1, el sistema permanecerá muy alejado de las costas nacionales. Por esta razón, el SMN no prevé que el fenómeno provoque lluvias directamente asociadas con su circulación sobre territorio mexicano.

Baja California Sur, pese a ser la entidad mexicana más cercana a la trayectoria proyectada, tampoco se encuentra contemplada como zona de afectación directa por el ciclón.

El pronóstico oficial señala que Iselle no representa peligro para la población mexicana, particularmente debido a la distancia que existe entre el centro del sistema y las costas.

Con base en el pronóstico señalado, Iselle no provocará lluvias sobre territorio mexicano.

El sistema continuará desplazándose sobre el océano Pacífico y su trayectoria prevista lo mantiene lejos de las costas nacionales.

Por ello, las autoridades meteorológicas no han establecido medidas especiales para las poblaciones costeras debido a este ciclón tropical.

La situación podría cambiar únicamente si se presenta una modificación importante en la trayectoria o intensidad del sistema, por lo que el SMN continuará actualizando sus pronósticos.

Aunque Iselle no representa actualmente un peligro para México, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene el seguimiento de su evolución.

La vigilancia resulta necesaria debido a que los ciclones tropicales pueden modificar su intensidad y trayectoria conforme avanzan, especialmente cuando permanecen sobre aguas cálidas.

En este caso, el pronóstico contempla primero una intensificación hasta huracán categoría 1, seguida de un debilitamiento gradual durante los siguientes días.

Por ahora, el escenario previsto mantiene a Iselle lejos de las costas mexicanas.

La tormenta tropical Iselle atraviesa una etapa de intensificación en el Pacífico y podría convertirse en huracán categoría 1 este 24 de agosto. Sus vientos podrían alcanzar los 120 km/h, con rachas de hasta 150 km/h.

A pesar de este fortalecimiento, la trayectoria proyectada mantiene al fenómeno meteorológico a cientos de kilómetros de Baja California Sur y sin afectaciones previstas para otros estados del país.

El SMN continuará monitoreando el ciclón tropical Iselle y comunicará cualquier cambio relevante en su trayectoria, intensidad o posible impacto sobre México.