Mónica Escobedo se suma como décima participante de La Granja VIP Segunda Temporada

agosto 26, 2026

La segunda temporada de La Granja VIP continúa completando su elenco. Mónica Escobedo fue confirmada como la décima participante del reality de TV Azteca, incorporación que suma una figura reconocida del stand-up, la actuación y la locución en México.

La revelación se realizó durante la emisión de Venga la Alegría, donde Kike Mayagoitia y Cristal Silva presentaron oficialmente a la nueva granjera. Durante su aparición en el programa, Escobedo adelantó que uno de sus principales intereses dentro de la competencia será salir de su rutina cotidiana y enfrentarse a una experiencia distinta.

Mónica Escobedo llega como décima granjera del reality

La comediante se incorpora a una temporada que ya ha dado a conocer progresivamente a sus participantes. Con su llegada, Mónica Escobedo se convierte en la décima integrante confirmada para entrar a la dinámica de convivencia y actividades propias de La Granja VIP.

Entre los aspectos que más le llaman la atención del formato se encuentran la posibilidad de convivir con animales, cambiar temporalmente su estilo de vida y experimentar situaciones alejadas de su entorno habitual. Su trayectoria en la comedia también se perfila como uno de los elementos que marcarán su participación dentro del programa.

El anuncio fue realizado durante la programación de Venga la Alegría, espacio en el que la standupera apareció para hablar de sus expectativas antes de incorporarse al reality de TV Azteca.

Carrera de Mónica Escobedo comenzó dentro de la locución

Antes de consolidarse dentro de la comedia, Mónica Escobedo inició profesionalmente como locutora. Posteriormente encontró en el stand-up una nueva ruta para desarrollar su carrera, luego de tomar un taller con la intención inicial de renovar las herramientas que utilizaba dentro de su trabajo en radio.

Su salto a la televisión dentro del circuito de la comedia ocurrió en 2015 con Comedy Central Presenta. A partir de entonces amplió su presencia en programas y producciones como La culpa es de la Malinche, Drunk History: El lado borroso de la historia, Bar Central y Sigue la Risa.

Su trabajo también le permitió posicionarse como una de las figuras femeninas del stand-up mexicano, con presentaciones en diferentes escenarios dentro y fuera del país.

Comediante hizo historia con especial de Comedy Central

Uno de los momentos destacados de su carrera ocurrió en 2018, cuando se convirtió en la primera mujer de América Latina en grabar un especial de stand-up para Comedy Central, hecho que fortaleció su presencia dentro de la escena de comedia de la región.

Además de su trabajo frente a cámaras y sobre los escenarios, Escobedo ha desarrollado una comunidad digital que supera los 200 mil seguidores en Instagram, plataforma donde comparte contenidos relacionados con sus presentaciones, actividades profesionales y aspectos de su vida cotidiana.