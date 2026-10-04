Marchan médicos en Xalapa por desabasto; exigen insumos y niegan trasfondo político

octubre 4, 2026

Juan David Castilla

Médicos, personal de enfermería, trabajadores administrativos, pacientes y familiares de enfermos marcharon hacia el centro de Xalapa, exigiendo abasto de medicamentos, insumos básicos y material de curación en los hospitales públicos del estado de Veracruz, además de rechazar que la protesta atienda a intereses partidistas.

La movilización partió alrededor de las 10:00 horas desde las instalaciones del Centro de Alta Especialidad (CAE) “Doctor Rafael Lucio”, avanzando sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines y la avenida Manuel Ávila Camacho, para culminar con un mitin frente a Palacio de Gobierno. La marcha contó con la participación de contingentes del CAE, el Hospital Regional “Doctor Luis F. Nachón”, el Centro Estatal de Cancerología (Cecan) y centros de salud de la región.

Ante los señalamientos sobre una presunta politización de la protesta, la enfermera del Cecan, Rosa María Martínez Pérez, enfatizó que la exigencia es estrictamente laboral y humanitaria: «no somos actores políticos, somos personal médico que lo que pide es que haya las herramientas necesarias para atender a sus pacientes», aseveró, señalando que la gobernadora Rocío Nahle García ha sido mal informada sobre la gestión del coordinador estatal del IMSS-Bienestar, Roberto Ramos Alor, de quien reiteraron la solicitud de destitución.

A pesar de reconocer que tras las manifestaciones de septiembre comenzó el arribo parcial de algunos insumos y sondas al CAE, el médico Manuel Huerta Montiel advirtió que la unidad aún enfrenta la carencia de filtros virales, cánulas de traqueostomía y tubos para ventilación mecánica. Asimismo, reveló que el desabasto provocó un rezago acumulado de aproximadamente mil 100 cirugías en dicho centro de alta especialidad desde diciembre pasado.

Por su parte, la doctora Ana Patricia Altamirano Aburto, jefa de Pediatría del Hospital Regional «Doctor Luis F. Nachón», calificó la situación en su nosocomio como crítica, estimando un abasto real de medicamentos de entre 40 y 50 por ciento. Desmintió las cifras oficiales que ubican la disponibilidad por encima del 80 por ciento y denunció que en esa unidad se han tenido que suspender «cientos de cirugías» pediátricas y ambulatorias por falta de anestésicos, suturas y reactivos.

Altamirano Aburto denunció que las familias de los enfermos han tenido que financiar de su propio bolsillo medicamentos e insumos de alto costo para no interrumpir los tratamientos, por lo que lanzó una invitación abierta a la gobernadora Rocío Nahle para que realice una visita de inspección a los hospitales de Xalapa y constate de primera mano la precariedad de los servicios.