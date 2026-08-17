Rocío Nahle busca evitar cierre del Ingenio San Pedro

agosto 17, 2026

Redacción/Xalapa. En entrevista para En Contacto, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, informó que su administración trabaja con empresarios y organizaciones cañeras para evitar el cierre del Ingenio San Pedro y la pérdida de empleos.

Explicó que el ingenio tiene capacidad para procesar un millón 200 mil toneladas de caña, pero en la última zafra trabajó entre 650 mil y 700 mil toneladas, en medio de las dificultades que enfrenta la industria azucarera por la caída en el precio del azúcar.

Nahle señaló que ya se busca dialogar con los propietarios para encontrar alternativas que permitan mantener las operaciones y evitar un impacto económico en la región.