“Una visa no define a una persona”; reitera Sheinbaum desde Tamaulipas

agosto 16, 2026

Desde Tampico, la jefa del Estado Mexicano cierra filas en defensa de la soberanía nacional

Carlos Guzmán | Enviado, Tampico.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este sábado que una visa estadounidense no define a una persona, al referirse indirectamente a la polémica generada por la cancelación del documento a Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la inauguración del Hospital General del ISSSTE en Tampico, Tamaulipas, la mandataria sostuvo que en México la soberanía y la voluntad popular deben prevalecer.

“Se necesita también convicción en el país, en la soberanía, en reconocer la historia de México, en reconocer la lucha del pueblo de México, en saber que una visa no define a una persona”, señaló.

Sheinbaum explicó que una visa únicamente permite ingresar a otro país y subrayó que, en México, ninguna persona está por encima del pueblo.

“Una visa es para entrar a un país, es para entrar a otro país, nada más que en México la convicción nos dice que el pueblo manda; en México no hay nadie que mande más que el pueblo de México”, puntualizó.

La presidenta también destacó que quienes ocupan cargos públicos tienen la responsabilidad de mantenerse al servicio de la población y conducirse con honestidad.

“El pueblo de México hoy está más vivo que nunca, más fuerte que nunca con esa convicción y lo más importante es que Gobierno y pueblo son uno mismo”, añadió.

Polémica por cancelación de visa

El jueves 13 de agosto, Andrés Manuel “Andy” López Beltrán informó, mediante una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que el Gobierno estadounidense le retiró la visa para ingresar a ese país.

En la misiva, fechada el 13 de agosto en Teapa, Tabasco, López Beltrán aseguró que la decisión fue tomada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el subsecretario Christopher Landau.

Un día después, el viernes 14 de agosto, Sheinbaum acusó al Gobierno estadounidense de incurrir en una forma de “injerencia” política por la cancelación de la visa y consideró que la medida obedecería “esencialmente” a motivos políticos.

La presidenta reiteró este sábado su postura al destacar que la identidad, la dignidad y el compromiso de una persona con su país no están determinados por un documento migratorio.