170 policías de Xalapa serán evaluados este año para acreditar control y confianza

170 policías de Xalapa serán evaluados este año para acreditar control y confianza

agosto 15, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Entre 170 y 180 elementos de la Policía Municipal de Xalapa serán sometidos este año a los exámenes de control y confianza, como parte de los requisitos que deben cumplir para permanecer en la corporación, informó el director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, capitán Alfonso Gómez Vázquez.

El funcionario explicó que actualmente la corporación está integrada por 443 elementos y que las evaluaciones se realizan de manera escalonada, debido a que los policías ingresaron en diferentes periodos.

Precisó que cada elemento debe acreditar los exámenes de control y confianza cada tres años, por lo que durante 2026 corresponde a un grupo de aproximadamente 170 a 180 policías acudir al Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3).

“Estamos constantemente evaluando al personal policial”, afirmó Gómez Vázquez, quien señaló que los elementos de nuevo ingreso también deben cumplir con este procedimiento antes de incorporarse formalmente a la institución.

El director aclaró que las evaluaciones no se reducen a la aplicación del polígrafo, pues contemplan distintas pruebas, entre ellas estudios socioeconómicos, exámenes médicos y de sangre, así como evaluaciones psicológicas.

Destacó que el aspecto psicológico resulta particularmente importante debido al nivel de estrés y las condiciones en las que los policías desarrollan sus funciones.

En caso de que algún elemento no apruebe las evaluaciones, se inicia el procedimiento correspondiente ante la Comisión de Honor y Justicia, debido a que acreditar el control y confianza es un requisito de permanencia dentro de la corporación.

La Comisión es la encargada de determinar si existe un incumplimiento de los requisitos y, de confirmarse, puede establecerse la baja del elemento.

Gómez Vázquez reconoció que en años anteriores sí se han presentado casos de policías que no aprobaron las evaluaciones. No obstante, indicó que en el proceso correspondiente a este año todavía se encuentran a la espera de recibir todos los resultados y, hasta el momento, no les han informado sobre algún caso de reprobación.