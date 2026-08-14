Se manifiestan en Xalapa contra la alienación parental en disputa de custodia de menores

Se manifiestan en Xalapa contra la alienación parental en disputa de custodia de menores

agosto 14, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Integrantes de la asociación civil “No Más Hijos Rehenes México”, Delegación Veracruz, se manifestaron en los bajos del Palacio de Gobierno, en el centro de esta ciudad capital, para exigir a las autoridades judiciales y de protección a la infancia que se garanticen los derechos de los menores a mantener vínculos sanos con ambos progenitores y familiares tras un divorcio o separación.

Los inconformes explicaron que esta movilización forma parte de una jornada nacional que se realiza en diversos estados del país para visibilizar la problemática que enfrentan cientos de niñas, niños y adolescentes al quedar atrapados en medio de litigios por la guarda y custodia.

De acuerdo con los manifestantes, durante los procesos de separación los juicios tienden a prolongarse y agravarse, convirtiéndose en luchas de poder entre las partes involucradas, donde los más perjudicados son los menores de edad.

«Nuestra lucha y nuestra solicitud es por los derechos de las infancias de manera integral, y principalmente por el derecho de niños, niñas y adolescentes a mantener vínculos sanos con sus familiares. Después de un divorcio o una separación, los niños quedan en medio», expresaron durante la protesta.

Los padres de familia solicitaron la intervención de las instancias correspondientes para agilizar los procesos en los juzgados de la familia y evitar que se obstaculice el derecho de convivencia de los menores.

Además, enfatizaron que la salud emocional y el desarrollo integral de las infancias debe prevalecer sobre los conflictos legales entre los adultos.