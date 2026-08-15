Incendios en inmuebles abandonados se repiten en Xalapa; bomberos reportan unos 15 casos

agosto 15, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.-Alrededor de 15 incendios se han registrado entre julio y los primeros días de agosto en inmuebles de Xalapa donde ingresan personas en situación de calle, quienes realizan quemas de materiales que posteriormente se salen de control, informó el primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Xalapa, José Luis Acosta Hernández.

El jefe de Bomberos señaló que se trata de una situación recurrente en diferentes puntos de la ciudad, principalmente en inmuebles abandonados o sin vigilancia, donde las personas ingresan para resguardarse y realizan quemas de cables u otros materiales.

Explicó que en algunos casos los incendios han obligado a los cuerpos de emergencia a regresar al mismo sitio en varias ocasiones, debido a que las personas vuelven a ingresar después de que el fuego es controlado.

“De hecho, hay uno en la Revolución que se fue el mismo día tres veces”, relató.

Acosta Hernández detalló que una de las prácticas que han identificado consiste en quemar cable u otros objetos dentro de los inmuebles y posteriormente dejar el fuego sin supervisión, lo que favorece que las llamas se propaguen.

“Es que queman, ya sea el cable o quemen algunas cosas y ahí lo dejan y se propaga. Entonces la gente, porque sale el humo, pues nos avisan, lo apagamos, pero él vuelve a regresar”, explicó.

Aunque aclaró que no cuenta con una cifra exacta, estimó que han atendido alrededor de 15 situaciones de este tipo durante el mes pasado y lo que va de agosto.

“Pues son aproximadamente, no tengo exactamente, pero son como 15. Sí, en el mes pasado y es lo que va del mes”, precisó.