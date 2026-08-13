10 unidades de Limpia Publica ya necesitan ser sustituidas

agosto 13, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Al menos 10 camiones del área de Limpia Pública de Xalapa requieren ser sustituidos debido a que ya cumplieron su vida útil dio a conocer Guillermo Caballero de Jesús, secretario general del Sindicato Solidaridad Urbana de Trabajadores Municipales de Limpia Pública.

Explicó que actualmente se analiza con autoridades municipales la renovación del parque vehicular, y señaló que una primera etapa podría contemplar la adquisición de alrededor de 10 unidades.

“Necesitamos mucho, pero si empezáramos ahí con algunos 10 o algo así por el estilo nos ayuda mucho, porque también hay que sacar unidades que ya están obsoletas”, señaló.

Ejemplificó que todavía opera una unidad modelo 1989 que se ha mantenido en servicio durante varios años.

También existen vehículos modelos 2004, 2006 y 2007 que continúan realizando labores de recolección, aunque ya requieren ser sustituidas.

“Ese parque vehicular ya también empieza a requerir que los cambiemos porque, a final de cuentas, platicaba yo con la alcaldesa y creo que entendió muy bien el tema: si los estás reparando a cada rato, pues también es más caro, es mucho gasto”, explicó.