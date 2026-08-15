Inicia Festival del Pambazo Xalapa 2026, se espera la asistencia de 35 mil personas

agosto 14, 2026

Xalapa, Ver., 14 de agosto de 2026.- Con el fin de impulsar la economía local, fomentar la convivencia familiar y ofrecer a la ciudadanía lo mejor de la gastronomía local, la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, inauguró en el parque Juárez la octava edición del Festival del Pambazo Xalapa 2026, en la que participan 73 expositores con más de 100 variedades de pambazos.

En representación de la Presidenta Municipal, la Regidora Quinta, Dra. Raquel Rosalía Castañeda González, destacó que este evento organizado por el Consejo Gastronómico Veracruzano (CGV), en colaboración con el Ayuntamiento, es una celebración de la gastronomía, las tradiciones y el sabor, pues participan 73 expositores que ofrecerán más de 100 variedades de pambazos, del 14 al 16 de agosto, de 9:00 a 21:00 horas.

Esto permitirá que miles de familias puedan disfrutar de la gastronomía y se apoye a emprendedores, ya que se esperan más de 35 mil visitantes, pues, además, habrá espectáculos culturales y concursos.

Al acto protocolario también asistieron el Síndico Único, Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez; el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Víctor Hugo Meza Cruz; la Regidora Primera, Lic. Diana Julieta Aguilar Ortega; el Regidor Segundo, Lic. Axel Fernández Cambambia; la Regidora Tercera, Mtra. Susan Liliana Morales Segura, y el Regidor Cuarto, Lic. Alfonso Osegueda Cruz.

También, la Regidora Sexta, Lic. Hilda Elvia Aguilar Arroyo; la Regidora Octava, Lic. Clarissa Monserrat López Morales; el Regidor Noveno, Lic. Joaquín Alejandro Cano Hernández; la Regidora Décima, Dra. Mónica Mendoza Madrigal; el Regidor Décimo Primero, Lic. Dalos Ulises Rodríguez Vargas; la Regidora Décima Segunda, Dra. Flor de María Mendoza Muñiz, y la Regidora Décima Tercera, Lic. Priscila Nataly Labastida Vega.

El Director de Desarrollo Económico, Ing. Fernando Arana Watty, expuso que este evento, en el que colaboran además de la dependencia a su cargo la Dirección de Turismo y el Consejo Municipal para la Asistencia Social (Conmas), permitirá celebrar las tradiciones, la riqueza culinaria y el talento del empresariado del sector gastronómico, que con su trabajo, dedicación y entusiasmo han hecho del festival un evento icónico de Xalapa.

Por su parte, el Director de Promoción a Emprendedores y MIPyMEs, Lic. Olson Lancelot Lavastida Flores, expuso que este es uno de los eventos más significativos para el impulso de la economía, y confió en que con la trayectoria y proyección que ya tiene, superará por mucho las expectativas y será la mejor edición de todas.

Al evento, también asistieron el Director del Conmas, Lic. Leonardo Ruiz Moreno; el diputado local, Lic. Diego Castañeda Aburto; integrantes del CGV y empresariado de la región.