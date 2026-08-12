Los ‘matches’ en Tinder se dispararon un 96.5% en México durante el Mundial 2026

agosto 11, 2026

El regreso de la fiesta mundialista a México no solo se vivió en las gradas de los estadios, sino en la pantalla de miles de teléfonos inteligentes. Durante la Copa del Mundo 2026, Tinder se consolidó como el punto de encuentro digital, registrando un incremento histórico en la creación de vínculos y conversaciones entre aficionados de todo el mundo.

De acuerdo con cifras reveladas por US Media, representante exclusivo de Tinder en América Latina, la actividad de usuarios internacionales dentro de la aplicación de citas creció un 47% en promedio durante el torneo, posicionando a la plataforma como una herramienta clave para socializar en el marco de grandes acontecimientos internacionales.

⇒ El entusiasmo de los usuarios locales e internacionales disparó los indicadores en los países anfitriones, donde México se colocó a la cabeza. La app registró un incremento del 96.5% en matches dentro del territorio nacional, superando el crecimiento observado en Canadá (66.1%) y Estados Unidos (59.8%).

El dinamismo de la aplicación fue especialmente notable en las ciudades sede: durante los días de partido, urbes como Guadalajara y Monterrey reportaron un alza de entre el 32% y el 57% en las interacciones dentro de Tinder, demostrando que los aficionados buscaron conectar antes, durante y después de los 90 minutos de juego.

El comportamiento observado en Tinder refleja una transformación en los hábitos de la Generación Z, comunidad predominante en la plataforma, la cual experimenta los eventos de manera híbrida. Para este sector, la emoción compartida en un estadio o abrevadero futbolístico se traslada de inmediato a la app para entablar nuevas amistades o romances.

“En un mundo tan globalizado, es lógico que los más jóvenes aprovechen este tipo de eventos presenciales para generar encuentros y crear nuevos vínculos. Hemos comprobado que el uso de las social apps se potencia con eventos que reúnen físicamente a las personas; son la excusa”, explicó Juli Henry, VP de Ventas México y Latam de US Media.

De acuerdo con el análisis de US Media, esta dinámica de interacción ofrece un canal estratégico para que las marcas se integren a momentos culturales relevantes sin interrumpir al usuario, acompañando las conversaciones orgánicas que ya se desarrollan en el ecosistema digital.